Σαν σήμερα, στις 2 Ιουλίου το 2010, τα μέλη της αποστολής της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Βόρειας Κορέας υποβλήθηκαν από το καθεστώς σε δημόσια διαπόμπευση στο κέντρο της Πιονγιάνγκ για τις τρεις ήττες που υπέστησαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Νοτίου Αφρικής.

Η Βόρεια Κορέα στο πρώτο παιχνίδι ηττήθηκε με 2-1 από τη Βραζιλία, και στη συνέχεια με 7-0 από την Πορτογαλία και 3-0 από την Ακτή Ελεφαντοστού.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής, οι ποδοσφαιριστές οδηγήθηκαν σε μια πλατφόρμα στο Παλάτι του Πολιτισμού για τον Λαό (υπουργείο πολιτισμού) και για τουλάχιστον έξι ώρες δέχθηκαν την έντονη κριτική του τότε υπουργού πολιτισμού Παρκ Μιόνγκ Τσολ, υπό την παρουσία 400 κυβερνητικών, μαθητών και δημοσιογράφων.

Μάλιστα, ο κάθε παίκτης άκουγε ξεχωριστά τα λάθη που έκανε στο Μουντιάλ.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Κιμ Γιονγκ Χαν διαγράφηκε από το Κομουνιστικό Κόμμα και να εξαναγκάσθηκε να αλλάξει επάγγελμα και να γίνει εργάτης, καθώς κατηγορήθηκε ότι «πρόδωσε» με τις εμφανίσεις της εθνικής τον Κιμ Γιονγκ-ουν, που έχει ήδη οριστεί ανώτατος ηγέτης της Βόρειας Κορέας από το 2009.

Οι μόνοι που γλίτωσαν τη διαπόμπευση, ήταν οι δύο ποδοσφαιριστές Γιονγκ Ταέ Σε και Αν Γιόνγκ Χακ, οι οποίοι είχαν γεννηθεί στην Ιαπωνία και είχαν διπλή υπηκοότητα και έτσι απέφυγαν την επιστροφή στη Β. Κορέα.

