Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θέτει σε ισχύ τον νόμο που προβλέπει την αναστολή συνεργασία του Ιράν με την πυρηνική αρχή του ΟΗΕ, την ΙΑΕΑ, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

«Ο Μασούντ Πεζεσκιάν υπέγραψε τον νόμο που αναστέλλει τη συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας» ανέφερε η κρατική τηλεόραση, κάτι που σημαίνει ότι το μέτρο, που ελήφθη μετά τον 12ήμερο πόλεμο μεταξύ Ιράν και Ισραήλ τον Ιούνιο, έχει πλέον τεθεί σε ισχύ.

Πριν από λίγες ημέρες το Συμβούλιο των Φρουρών του Συντάγματος του Ιράν είχε εγκρίνει επίσημα το νομοσχέδιο, το οποίο απαγορεύει την πρόσβαση των επιθεωρητών της IAEA σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, έως ότου ικανοποιηθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Μεταξύ αυτών είναι η αναγνώριση του δικαιώματος του Ιράν στον εμπλουτισμό ουρανίου, σύμφωνα με το Άρθρο 4 της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT).

Το νομοσχέδιο είχε ήδη εγκριθεί από το ιρανικό κοινοβούλιο και, με την επικύρωση από το Συμβούλιο των Φρουρών, ένα θεσμικό όργανο αποτελούμενο από κληρικούς και νομικούς, καθίσταται πλέον επισήμως νόμος.

Νωρίτερα σήμερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί παραδέχθηκε σε συνέντευξή του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS ότι ο αμερικανικός βομβαρδισμός της ιρανικής πυρηνικής εγκατάστασης του Φορντό προκάλεσε «σοβαρή και βαριά ζημιά».

«Κανένας δεν ξέρει ακριβώς τι έχει συμβεί στο Φορντό. Τούτου λεχθέντος, αυτό που γνωρίζουμε μέχρι τώρα είναι ότι οι εγκαταστάσεις υπέστησαν σοβαρή και βαριά ζημιά» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αραγτσί σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε χθες, Τρίτη.

«Ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν... προχωρεί αυτή τη στιγμή σε αξιολόγηση και εκτιμήσεις και η σχετική έκθεση θα υποβληθεί στην κυβέρνηση».

