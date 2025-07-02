Συνέντευξη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ, φαίνεται πως είχε ο Φειδίας Παναγιώτου το απόγευμα της Τρίτης.

Σε φωτογραφία που αναρτήθηκε από λογαριασμό young turkish cypriots, φαίνεται ο ευρωβουλευτής να παρακάθεται στο ίδιο τραπέζι με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη και με στημένα τα μικρόφωνα, που υποδηλώνει ότι είτε του λάμβανε συνέντευξη, ενδεχομένως στα πλαίσια κάποιου podcast, όπως συνηθίζει να κάνει ο ευρωβουλευτής.

Σημειώνεται ότι η λεζάντα στην ανάρτηση αναφέρει, «o Ελληνοκύπριος ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου με τον Πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, Ερσίν Τατάρ στην «προεδρία» της ΤΔΒΚ. Κάτι που θα μείνει στην ιστορία της Κύπρου συμβαίνει αυτή τη στιγμή...»

Υπενθυμίζεται πως στο παρελθόν ο Φειδίας Παναγιώτου είχε δηλώσει ότι στα σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας διδάσκεται η μισή ιστορία και τα παιδιά δεν μαθαίνουν για τα όσα υπέστησαν οι Τουρκοκύπριοι.

Πηγή: skai.gr

