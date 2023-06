Στα Κατεχόμενα σήμερα ο Ερντογάν (βίντεο)

Επίσκεψη στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου πραγματοποιεί σήμερα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ακολουθώντας την «παράδοση» που θέλει τον Τούρκο Πρόεδρο να κάνει το πρώτο του ταξίδι στην κατεχόμενη Κύπρο έπειτα από την εκλογή του.

President Recep Tayyip Erdoğan was welcomed by President Ersin Tatar of the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) with an official ceremony. pic.twitter.com/rd4G4MkpFn