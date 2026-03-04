Ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων επλήγη σήμερα από βλήμα στο στενό του Oρμούζ, βόρεια του Ομάν, ανακοίνωσε ο οργανισμός του Ηνωμένου Βασιλείου για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO.

Όπως έγινε γνωστό, το πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο του πλοίου, το οποίο αγνόησε την ειδοποίηση κλεισίματος του Στενού από το Ιράν..

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για το εμπορικό πλοίο SAFEEN PRESTIGE, με σημαία Μάλτας, το οποίο βρισκόταν εν πλω προς τη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας.

Το πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστης προέλευσης βλήμα ενώ έπλεε περίπου δύο ναυτικά μίλια βόρεια του Ομάν, κατευθυνόμενο ανατολικά, στο στενό του Χορμούζ, στις 13:09 ώρα Ελλάδας, ανακοίνωσε η βρετανική εταιρεία ασφαλείας των θαλάσσιων μεταφορών Vanguard Tech.

Το πλήρωμα είναι ασφαλές και δεν αναφέρθηκαν επιπτώσεις στο περιβάλλον, πρόσθεσαν η UKMTO και η Vanguard.

