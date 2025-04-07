Η Ουκρανία θα αποστείλει «αυτήν την εβδομάδα» αντιπροσωπεία στην Ουάσινγκτον για να έχει συνομιλίες για τη συμφωνία που συζητά για τα στρατηγικής σημασίας ορυκτά (σπάνιες γαίες), στα οποία οι ΗΠΑ θέλουν να εξασφαλίσουν προνομιακή πρόσβαση σε αντάλλαγμα για τη βοήθεια που έδωσαν στο Κίεβο μετά την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων.

Η ουκρανική ομάδα θα έχει αποστολή να «προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις» επί αυτού του «στρατηγικού» κειμένου και θα περιλαμβάνει εκπροσώπους των «υπουργείων Οικονομίας, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης και Οικονομικών», διευκρίνισε η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Γιούλια Σβιριντένκο σε ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Ο ουκρανοαμερικανικός «διάλογος» πάνω στο κείμενο αυτό για τις σπάνιες γαίες της Ουκρανίας αντανακλά «την κοινή μας δέσμευση να οικοδομήσουμε μια στέρεη και διαφανή σύμπραξη», διαβεβαίωσε η Σβιριντένκο, ενώ η νέα εκδοχή αυτού του εγγράφου έχει περιγραφεί από πολλά μέσα ενημέρωσης και Ουκρανούς βουλευτές ως πολύ μειονεκτική για το Κίεβο.

Η Ουκρανία έλαβε στα τέλη Μαρτίου νέα εκδοχή του κειμένου αυτού, ενώ η υπογραφή μιας πρώτης συμφωνίας-πλαισίου προς αυτήν την κατεύθυνση απέτυχε τον Φεβρουάριο, έπειτα από θεαματική λεκτική αντιπαράθεση ανάμεσα στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Αμερικανό Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Στις 30 Μαρτίου, ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει τον Ζελένσκι ότι θα έχει «σοβαρά προβλήματα» στην περίπτωση απόρριψης του κειμένου αυτού.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αξιώνει τη συμφωνία αυτή ως αποζημίωση για τη στρατιωτική και οικονομική βοήθεια που χορηγήθηκε στην Ουκρανία από τον προκάτοχό του στην αμερικανική προεδρία, τον Τζο Μπάιντεν, από τότε που έγινε η εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία πριν από τρία χρόνια.

Το Κίεβο επιμένει από την πλευρά του στην ανάγκη να περιληφθούν στο κείμενο αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε ρωσική επίθεση στο μέλλον. Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, στη νέα εκδοχή του εγγράφου δεν αναφέρονται τέτοιου είδους εγγυήσεις.

Επιδιώκοντας τη διατήρηση της στρατιωτικής βοήθειας της Ουάσινγκτον παρά την αναθέρμανση των σχέσεων με τη Ρωσία που επιχειρείται από τον Ντόναλντ Τραμπ, οι Ουκρανοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι απείχαν σε μεγάλο βαθμό από το να επικρίνουν δημοσίως το νέο αυτό κείμενο.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα περιορίστηκε να δηλώσει την 1η Απριλίου ότι η χώρα του θα ήθελε να καταλήξει σε μια «αμοιβαία αποδεκτή» συμφωνία με τις ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι δεν θα μπορούσε «σε καμία περίπτωση» να αναιρέσει τις δεσμεύσεις της Ουκρανίας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία ελπίζει να ενταχθεί τα προσεχή χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.