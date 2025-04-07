Επιμένει ο Τραμπ: Η «αργοκίνητη» Fed πρέπει να μειώσει τα επιτόκια

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τη Δευτέρα ότι η Fed πρέπει να μειώσει τα επιτόκια.

«Η αργοκίνητη Fed πρέπει να μειώσει τα επιτόκια» έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Την Παρασκευή ο Τραμπ κάλεσε τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ, να μειώσει τα επιτόκια, υποστηρίζοντας ότι τώρα είναι η «τέλεια στιγμή» για μια τέτοια κίνηση.

«Μείωσε τα επιτόκια, Τζερόμ, και σταμάτα να παίζεις πολιτικά παιχνίδια!» έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ έγραψε:

«Πάντα αργεί, αλλά τώρα θα μπορούσε να αλλάξει την εικόνα του και μάλιστα γρήγορα. Οι τιμές της ενέργειας έχουν μειωθεί, τα επιτόκια έχουν πέσει, ο πληθωρισμός έχει μειωθεί, ακόμα και οι τιμές των αυγών έχουν πέσει κατά 69%, και οι θέσεις εργασίας αυξάνονται - όλα αυτά μέσα σε δύο μήνες. Μια μεγάλη νίκη για την Αμερική!»

Από την πλευρά του ο Πάουελ προειδοποίησε την Παρασκευή ότι οι νέοι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ είναι «μεγαλύτεροι από το αναμενόμενο», γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε υψηλότερο πληθωρισμό και επιβράδυνση της ανάπτυξης.

«Αντιμετωπίζουμε ένα εξαιρετικά αβέβαιο περιβάλλον με αυξημένους κινδύνους τόσο της αύξησης της ανεργίας όσο και του πληθωρισμού», δήλωσε ο Πάουελ σε ομιλία του σε συνέδριο δημοσιογράφων του επιχειρηματικού ρεπορτάζ.

Πηγή: skai.gr

