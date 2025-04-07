Jay North: Πέθανε ο ηθοποιός που υποδύθηκε τον «Ντένις τον Τρομερό»

Θλίψη στον κόσμο της τηλεόρασης και της ποπ κουλτούρας προκαλεί η είδηση του θανάτου του Τζέι Νορθ, του ηθοποιού που έγινε γνωστός μέσα από τον ρόλο του «Ντένις του Τρομερού» («Dennis the Menace»), στην ομώνυμη παιδική τηλεοπτική σειρά της δεκαετίας του ’60.

Ο Τζέι Νορθ άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 73 ετών, στο σπίτι του στη Λέικ Μπάτλερ της Φλόριντα, έπειτα από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο του παχέος εντέρου. Την είδηση επιβεβαίωσε η ηθοποιός Τζίνι Ράσελ, που συμμετείχε επίσης στη σειρά.

Ο Τζέι Νορθ γεννήθηκε στο Λος Άντζελες και μπήκε από πολύ μικρή ηλικία στον κόσμο της υποκριτικής. Σε ηλικία μόλις έξι ετών, συμμετείχε σε οντισιόν για τον ρόλο του «Ντένις», καταφέρνοντας να ξεχωρίσει ανάμεσα σε περίπου 500 παιδιά.

Η σειρά βγήκε στον αέρα το 1959, με τον Νορθ να είναι μόλις οκτώ χρονών, και ολοκληρώθηκε το 1963, όταν ήταν περίπου 12. Παρότι η προβολή της σταμάτησε σχετικά γρήγορα, η επιτυχία της συνεχίστηκε για δεκαετίες μέσω επαναλήψεων, διατηρώντας τον μικρό πρωταγωνιστή στην καρδιά εκατομμυρίων θεατών.

Παρά την πρώιμη αναγνώριση, η καριέρα του Τζέι Νορθ δεν κατάφερε να ανακάμψει μετά το τέλος της σειράς. Οι ρόλοι που ακολούθησαν ήταν περιορισμένοι και η πίεση του να διαχειριστεί τη φήμη από τόσο μικρή ηλικία, άφησε βαθιά σημάδια στην ψυχολογία του.

Jay North dead at 73: The Dennis the Menace star's 'terribly sad' friends reveal cause of death https://t.co/KFrf9vORss — Daily Mail Online (@MailOnline) April 6, 2025

Σε συνέντευξή του το 1993, είχε δηλώσει: «Μετά τον θάνατο του Τζόζεφ Κερνς και την πίεση από το περιβάλλον της δουλειάς, έγινα πολύ εσωστρεφής, σχεδόν απομονωμένος. Ήμουν ο ακριβώς αντίθετος χαρακτήρας από τον Ντένις που έπαιζα στην τηλεόραση».

Η τηλεοπτική σειρά βασίστηκε στο ομώνυμο κόμικ του Χανκ Κέτσαμ και παρουσίαζε τις περιπέτειες του μικρού Ντένις Μίτσελ, ενός σκανταλιάρικου αλλά αξιαγάπητου αγοριού, που αναστάτωνε συχνά την καθημερινότητα του συνταξιούχου γείτονά του, Τζορτζ Γουίλσον.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.