Την αντίδραση του τουρκικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας προκάλεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, η έκδοση NAVTEX για την τοποθέτηση καλωδίων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Πηγές του τουρκικού υπουργείου, σχολιάζοντας την πληροφορία ανέφεραν ότι «η Τουρκία έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν είναι δυνατή η επίμονη επιδίωξη έργων στην Ανατολική Μεσόγειο που σχεδιάζουν η Ελλάδα, Κυπριακή Δημοκρατία και τρίτα μέρη, στο πλαίσιο μαξιμαλιστικών επιδιώξεων, χωρίς να ληφθεί υπόψη η παρουσία της Τουρκίας στην περιοχή και που είναι σχεδιασμένα να περάσουν από τις περιοχές της θαλάσσιας δικαιοδοσίας μας χωρίς τη συγκατάθεση μας, που δεν είναι εφικτά, δεν έχουν επαρκείς πόρους και είναι καθαρά προκλητικά».

Οι ίδιες πηγές, σημείωναν ότι η Τουρκία δεν έχει αλλάξει τη στάση της απέναντι σε όσους «δεν σέβονται τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας».

Συμπλήρωσαν δε πως «Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι κάναμε πριν. Δεν έχει νόημα να επιμένουν σε αυτό το θέμα. Επιπλέον, λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων και να προστατεύσουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντά τους απέναντι σε κάθε είδους πρωτοβουλίες που αγνοούν την τουρκική παρουσία στο νησί και στοχεύουν στη διατάραξη των λεπτών ισορροπιών. Η Τουρκία δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει τη δύναμη της ως εγγυήτρια χώρα ενάντια στις δραστηριότητες της ‘ΕΚΔΝΚ’ που απειλούν την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων και το περιβάλλον ειρήνης και σταθερότητας στο νησί».

Αναφορές για αντιτουρκική οργάνωση στην Κύπρο

Αναφορικά με την είδηση για τη σύσταση νέας αντιτουρκικής τρομοκρατικής οργάνωσης στην Κύπρο, πηγές του υπουργείου σημείωσαν τα εξής:

«Παρατηρείται ότι η τουρκοφοβία αυξάνεται μέρα με τη μέρα στην Κύπρο και την Ελλάδα, φαίνεται ότι η επιθυμία για ένωση μεταδίδεται στις νέες γενιές ξεκινώντας από την οικογένεια, το σχολείο, την εκκλησία» και καταλήγουν: «δεν πρέπει να λησμονείται ότι εάν γίνουν ανεπιθύμητες απόπειρες, η εν λόγω οργάνωση θα υποστεί τη μοίρα των προκατόχων της».

Γ. Γεραπετρίτης: Θα προχωρήσουμε, όπως πρέπει

Στο θέμα αναφέρθηκε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών για το ζήτημα του καλωδίου, διαμήνυσε ότι η κυβέρνηση καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στην ηλεκτρική διασύνδεση. «Προγραμματίζουμε όλες τις αναγκαίες ενέργειες σ’ αυτή τη σύνθετη άσκηση» συμπλήρωσε. Όσον αφορά τον χρόνο επανεκκίνησης των εργασιών, επεσήμανε ότι αυτό θα γίνει στον κατάλληλο χρόνο. «Θα προχωρήσουμε, όπως πρέπει και στον χρόνο που πρέπει» σχολίασε, προτού εξάρει το γεγονός ότι το έργο συνάδει με το διεθνές δίκαιο. «Έχουμε πορευτεί όλες τις δεκαετίες με γνώμονα το διεθνές δίκαιο. Δεν αυτενεργούμε, αλλά απαιτούμε από κάθε πλευρά τον αντίστοιχο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο».

Υπενθυμίζεται ότι χθες, ο υπουργός Εξωτερικών αναφερόμενος στο ενδεχόμενο ενός θερμού Απριλίου στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με αφορμή τις έρευνες για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, σημείωσε ότι η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε περίπου δύο χρόνια μέσα στον ελληνοτουρκικό διάλογο που -όπως είπε- έχει παραγάγει πολύ σημαντικά αποτελέσματα, ενώ για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, τόνισε πως "είναι ένα πρόγραμμα, το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος. Η πρόθεση της Ελλάδας και της Κύπρου είναι να συνεχιστεί κανονικά η έρευνα και η πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου. Εξάλλου, η πόντιση επιφανειακών καλωδίων προστατεύεται από το διεθνές δίκαιο και δεν απαιτεί την οποιαδήποτε άδεια. Η αίσθηση και η προσδοκία μου είναι ότι θα συνεχιστεί κανονικά το έργο."

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.