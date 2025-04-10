Τουρκία: Αντιπροσωπεία του φιλοκουρδικού DEM συναντήθηκε με τον Ερντογάν

Αντιπροσωπεία του φιλοκουρδικού Κόμματος Δημοκρατίας και Ισότητας των Λαών (DEM) της Τουρκίας συναντήθηκε σήμερα με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για να συζητήσουν την προσπάθεια προώθησης μιας ειρηνευτικής διαδικασίας στο Κουρδικό πρόβλημα.

Μετά τη συνάντηση στο προεδρικό μέγαρο στην Άγκυρα, η αντιπροσωπεία του DEM έκανε λόγο για εξαιρετικά εποικοδομητική και ελπιδοφόρα ατμόσφαιρα και δήλωσε ότι «σήμερα είμαστε πιο αισιόδοξοι από χθες».

Τα μέλη της αντιπροσωπείας αποτελούμενη από την Περβίν Μπουλντάν και τον Σιρί Σουρεγιά Οντέρ, βουλευτές του DEM - η ίδια αντιπροσωπεία που επισκέφθηκε προ εβδομάδων και τον ηγέτη του ΡΚΚ Αμπντουλάχ Οτσαλάν στη φυλακή του στο νησί Ιμραλί - δήλωσαν μετά τη συνάντηση: «Επιβεβαιώθηκε η σημασία της εν εξελίξει διαδικασίας και αξιολογήθηκαν αμοιβαία τα επόμενα βήματα. Επισημάναμε ότι μια περίοδος χωρίς βία και συγκρούσεις, κατά την οποία θα ενισχυθεί ο δημοκρατικός και πολιτικός χώρος, είναι ζωτικής σημασίας για τη χώρα μας, τους πολίτες μας και την περιοχή μας. Η αντιπροσωπεία μας και το κόμμα μας θα συνεχίσουν να εργάζονται για την υλοποίηση της "Πρόσκλησης για Ειρήνη και Δημοκρατική Κοινωνία" (σ.σ. του Οτσαλάν) με ακόμη μεγαλύτερη επιθυμία και προσοχή την επόμενη περίοδο. Ενημερώνουμε όλη τη χώρα ότι σήμερα είμαστε πιο αισιόδοξοι από χθες».

Οι συνομιλίες αποτελούν μέρος της διαδικασίας που ξεκίνησε μετά την έκκληση που απηύθυνε ο Αμπντουλάχ Οτσαλάν για αφοπλισμό και αυτοδιάλυση του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK), που ο ίδιος ίδρυσε το 1978. Η έκκληση του Οτσαλάν ήλθε στη συνέχεια της πρότασης, στις 22 Οκτωβρίου πέρυσι, του κυβερνητικού εταίρου του προέδρου Ερντογάν και αρχηγού του ακροδεξιού Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, για αποφυλάκιση του Οτσαλάν υπό αυστηρά περιοριστικούς όρους αν αυτός αποκηρύξει δημοσίως στην Εθνοσυνέλευση την ένοπλη δράση και καλέσει τα μέλη του ΡΚΚ να διαλύσουν την οργάνωση. Ο Οτσαλάν απηύθυνε την έκκληση για αφοπλισμό και αυτοδιάλυση του ΡΚΚ στις 27 Φεβρουαρίου, και το ΡΚΚ έχει κηρύξει κατάπαυση του πυρός από την 1η Μαρτίου, ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν πως έχουν σημειωθεί σποραδικές συγκρούσεις του τουρκικού στρατού με μέλη του ΡΚΚ στο βόρειο Ιράκ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

