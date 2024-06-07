Η Σάλμα Χάγιεκ απέδειξε ότι το έχει ακόμα, δύο δεκαετίες μετά τη φήμη που απέκτησε στο Χόλιγουντ. Η 57χρονη ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφία της με μπικίνι από το μακρινό 1999 και έκανε τη σύγκριση με το πρόσφατο 2020.
Και οι δύο εικόνες αποτυπώνουν, όπως γράφει η «Daily Mail», το καλλίγραμμο και καλογυμνασμένο σώμα της ηθοποιού. Στο πρώτο στιγμιότυπο, η σταρ του «Bliss» είναι ξαπλωμένη στο πλάι με το κεφάλι της ακουμπισμένο στο χέρι της, αναδεικνύοντας τη γυμνασμένη κοιλιά της και φορώντας μπικίνι. Στη δεύτερη φωτογραφία η Χάγιεκ προτίμησε να φορέσει ολόσωμο μαγιό. Ωστόσο, και στις δύο φωτογραφίες η ηθοποιός δείχνει πανέμορφη, γεγονός που σχολίασαν και οι followers της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
