Υπάλληλος του Δήμου Μετεώρων εμφανίστηκε στη δουλειά του 13 χρόνια μετά

Όπως καταγράφει το trikalavoice.gr, την 1η Ιανουαρίου και με την ανάληψη των καθηκόντων του ο νέος δήμαρχος Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλος ζήτησε τη λίστα των δημοτικών υπαλλήλων και αναφορά αποδοτικότητας για τον καθένα από τους προϊσταμένους.

Διαπίστωσε με έκπληξη πως υπήρχαν κάποιοι που… εμφανίζονταν αραιά και που.

Έδωσε εντολή να επιστρέψουν όλοι στις θέσεις τους και μάλιστα έκανε ο ίδιος και αιφνιδιαστικούς ελέγχους στις υπηρεσίες.

Το απίθανο; Πριν λίγες μέρες επέστρεψε κανονικά για δουλειά και υπάλληλος που... αγνοούνταν από το μακρινό 2011 και έπειτα από αναρρωτική που είχε πάρει. 13 χρόνια και 3 μήνες μετά...

«Δεν παίζουμε εδώ» λέει ο δήμαρχος Λευτέρης Αβραμόπουλος «είμαστε υποχρεωμένοι όλοι μας, αιρετοί και υπάλληλοι, να δουλεύουμε καθημερινά για να φτιάξουμε έναν Δήμο όπως τον ονειρευόμαστε και όπως οφείλουμε. Καμία ανοχή και σε κανέναν».

Πηγή: skai.gr

