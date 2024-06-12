Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός
Μηδενικό ρυθμό ανάπτυξης κατέγραψε η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου τον μήνα Απρίλιο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από το Γραφείο Εθνικής Στατιστικής.
Το 0% έρχεται μετά από μεγέθυνση του ΑΕΠ κατά 0,4% τον Μάρτιο και συνολικά 0,6% το πρώτο τρίμηνο του έτους.
Με βάση τα στοιχεία αυτά ο απερχόμενος πρωθυπουργός και ηγέτης των Συντηρητικών Ρίσι Σούνακ είχε τονίσει ενόψει των εκλογών του Ιουλίου πως «η οικονομία έχει στρίψει τη γωνία».
Η νέα εξέλιξη σχολιάζεται από τον Τύπο ως πλήγμα στην επιχειρηματολογία του κ. Σούνακ για σταθερή ανάκαμψη της οικονομίας.
Η απώλεια της θετικής δυναμικής της οικονομίας αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην αρνητική επίδραση που είχαν στους τομείς των υπηρεσιών και των κατασκευών οι συνεχείς βροχές του Απριλίου. Ήταν ο πιο βροχερός Απρίλιος στη χώρα εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία.
