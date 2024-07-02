Με δεδομένο ότι, δύο ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές, υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις κατά πολύ του αντιπολιτευόμενου Εργατικού Κόμματος, ο συντηρητικός πρωθυπουργός της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ ξεκίνησε σήμερα από τις 04:50 τοπική ώρα την αναζήτηση ψήφων μεταξύ ... περιστρεφόμενων ρομπότ σε κέντρο διανομής.

Ο Σούνακ, ο οποίος εμφανίστηκε πολλές φορές εξουθενωμένος καθώς περιόδευε ανά τη χώρα στη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας των έξι εβδομάδων, επισκέφθηκε σήμερα, προτελευταία ημέρα πριν από τις εκλογές, μια τεράστια αποθήκη της βρετανικής αλυσίδας λιανεμπορίου Ocado στο Λιούτον, βόρεια του Λονδίνου, και παρακολούθησε τα ρομπότ να ετοιμάζουν παραγγελίες προς παράδοση.

Έπειτα φόρεσε ένα φωσφοριζέ κίτρινο μπουφάν υψηλής διακριτότητας για να βοηθήσει το προσωπικό να μαζέψει αβοκάντο και άλλα προϊόντα μαναβικής στην Ocado, μια από τις πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις τεχνολογίας στη Βρετανία, ενώ είχε την ευκαιρία και να μιλήσει με υπαλλήλους της πίνοντας ένα φλιτζάνι τσάι.

Επειτα, ο Βρετανός πρωθυπουργός εξέπληξε τους πελάτες σε σταθμό εξυπηρέτησης αυτοκινητοδρόμου όταν στάθηκε στην ουρά σε κατάστημα McDonald's για να αγοράσει πρωινό για τους δημοσιογράφους που τον ακολουθούν στην εκστρατεία του.

Η απόφαση του Σούνακ να προκηρύξει εκλογές πολλούς μήνες νωρίτερα από το προγραμματισμένο σόκαρε τόσο τον λαό όσο και στελέχη του κόμματός του.

Στη συνέχεια η προεκλογική του εκστρατεία ξεκίνησε δυσοίωνα όταν κατά την ανακοίνωση των πρόωρων εκλογών έξω από την πρωθυπουργική κατοικία στην Ντάουνινγκ Στριτ υποστηρικτές των αντιπολιτευόμενων Εργατικών έπαιζαν στη διαπασών τον προεκλογικό ύμνο του κόμματός τους για το 1997, όταν ο Τόνι Μπλερ είχε σημειώσει θρίαμβο, το "Things can only get better".

Ο Σούνακ, ένας πρώην επενδυτικός τραπεζίτης, περιόδευσε έκτοτε ανά τη χώρα, εκφωνώντας ομιλίες και παρευρισκόμενος σε πολλές εκδηλώσεις καθημερινά.

Αργά χθες, Δευτέρα, το απόγευμα μίλησε σε μια προεκλογική συγκέντρωση και σήμερα, μέχρι το απόγευμα, είναι προγραμματισμένο να παραστεί σε πολλές εκδηλώσεις.

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, το αποτέλεσμα των δημοσκοπήσεων δεν έχει βελτιωθεί και οι αντιπολιτευόμενοι Εργατικοί του Κιρ Στάρμερ διατηρούν περίπου 20 ποσοστιαίες μονάδες προβάδισμα, με πολλούς ψηφοφόρους να επιζητούν την αλλαγή έπειτα από 14 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από τους Συντηρητικούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.