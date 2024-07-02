Το ΝΑΤΟ δεν πρέπει να συρθεί στον πόλεμο στην Ουκρανία, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, μιλώντας στην εναρκτήρια συνεδρία του 28th Annual Economist Government Roundtable, σημειώνοντας πως θα πρέπει να υπάρξει επιστροφή στη διπλωματία.

«Το ΝΑΤΟ δεν θα πρέπει να μπει σε αυτόν τον πόλεμο, ιδιαίτερα με στρατεύματα επιτόπουν και δεν θα πρέπει να συρθεί σε αυτόν τον πόλεμο γιατί μία άμεση σύγκρουση μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας μπορεί να οδηγήσει σε μία παγκόσμια σύγκρουση με πυρηνικά όπλα, που θα έχει συνέπειες, που δεν θα είναι υπέρ ούτε της Ευρώπης ούτε της Ουκρανίας», τόνισε ο Πρόεδρος της Βουλγαρίας.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Ντάνιελ Φράνκλιν (Daniel Franklin), executive editor and senior editor του «The Economist», ο κ. Ράντεφ επεσήμανε ότι «χρειαζόμαστε το συντομότερο δυνατόν να επιστρέψουμε στη διπλωματία και να προετοιμάσουμε το έδαφος για συζητήσεις έτσι ώστε να αποφύγουμε αυτό το σημείο στο μέλλον», υπογραμμίζοντας πως «η διπλωματία και ο διάλογος προσφέρουν πολύ περισσότερες οδούς επίλυσης στο μέλλον απ' ό,τι ο πόλεμος».

Υποστήριξε, δε, πως «χρειάζεται επίσης να εμπλακούμε στρατηγικά στις διαπραγματεύσεις» αλλά και «να αλλάξουμε την εστίασή μας, από το να κερδίσουμε στον πόλεμο στο να κερδίσουμε την ειρήνη». Σε αυτό το πλαίσιο, ανέφερε ότι θα πρέπει να προετοιμαστεί το έδαφος ώστε όταν έρθει η στιγμή για διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, στιγμή που θα αποφασίσει η Ουκρανία, όπως ξεκαθάρισε, να υπάρχει ένα ισχυρό διπλωματικό οπλοστάσιο για το Κίεβο.

Αφού σημείωσε ότι κανείς πριν από δυόμισι χρόνια δεν θα μπορούσε να φανταστεί έναν καταστροφικό πόλεμο στην Ευρώπη, όπως αυτός της Ουκρανίας, αλλά και τις τραγικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο κ. Ράντεφ τόνισε πως σε αυτό το παγκόσμιο πλαίσιο οι βασικοί αντικειμενικοί στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι η ασφάλεια, η σταθερότητα και η ευημερία.

«Κάθε μέρα του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία αποτελεί μία απειλή για την ειρήνη. Ο πόλεμος αυτός έχει ήδη εξελιχθεί σε πόλεμο φθοράς, σε μία παγκόσμια οικονομική σύγκρουση, η οποία παράγει πόνο, καταστροφή» επεσήμανε ο πρόεδρος της Βουλγαρίας. Υπενθύμισε, δε, πως η χώρα του καταδίκασε από την πρώτη ημέρα τη στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία και μίλησε για μία σειρά από εσφαλμένους στρατηγικούς υπολογισμούς τόσο από την πλευρά της Ρωσίας όσο και από την πλευρά της Ευρώπης.

Σε αυτό το πλαίσιο, έφερε ως παράδειγμα το γεγονός ότι η ρωσική ηγεσία υποτίμησε, όπως είπε, τη θέληση των Ουκρανών πολιτών να αντισταθούν και να πολεμήσουν για την ελευθερία τους. «Από την άλλη πλευρά, το Γενικό Επιτελείο της Ρωσίας μετέφρασε τους ασαφείς πολιτικούς στόχους, όπως αποστρατιωτικοποίηση και αποναζιστικοποίηση, σε συγκεκριμένους στρατηγικούς σκοπούς. Οπότε η στρατιωτική μηχανή του γελοιοποιήθηκε και στην πρώτη φάση του πολέμου ηττήθηκε», συμπλήρωσε μιλώντας για τα λάθη των Ρώσων.

Αναφερόμενος στην Ευρώπη, υπογράμμισε: «Εμείς, από την άλλη πλευρά, υποτιμήσαμε την ανθεκτικότητα της ρωσικής οικονομίας και του στρατιωτικού συμπλέγματος. Όλοι μας θυμόμαστε κορυφαίους ηγέτες να προβαίνουν σε εις βάθος αναλύσεις, σύμφωνα με τις οποίες, με τις πολύ βαριές κυρώσεις η ρωσική οικονομία θα καταρρεύσει σε λίγους μήνες και ότι ενδεχόμενα η Ρωσική Ομοσπονδία θα κατέρρεε και η ίδια. Δεν συνέβη τίποτα τέτοιο […] Η συνολική ανάπτυξη της ΕΕ πέρυσι ήταν πολύ χαμηλότερη από αυτήν της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Δεν ξέρω αν το 3,6% που ανακοινώθηκε από τη Ρωσία ως ρυθμός ανάπτυξης ισχύει αλλά η στρατιωτική βιομηχανία της Ρωσίας σήμερα παράγει πολύ περισσότερες οβίδες και γενικά εξοπλισμό από ό,τι παράγουμε όλοι εμείς μαζί».

Στάθηκε, όμως, και στους χειρισμούς του Κιέβου, σημειώνοντας πως οι Ουκρανοί ηγέτες υποτίμησαν κάποιες από τις βασικές αρχές της επιχειρησιακής τέχνης. «Η πολυδιαφημιζόμενη ουκρανική αντεπίθεση μετατράπηκε σε μία τεράστια απώλεια ανθρώπων και εξοπλισμού χωρίς να επιτευχθεί οποιαδήποτε πρόοδος στο πεδίο της μάχης. Αντίθετα, η Ρωσία πήρε και πάλι την πρωτοβουλία των κινήσεων και προφανώς τώρα πρέπει να επανεκτιμήσουμε την προσέγγισή μας για τη συγκεκριμένη πολεμική σύγκρουση και να επιστρέψουμε στις διαπραγματεύσεις, στη διπλωματία όσο το δυνατόν πιο νωρίς», τόνισε ο κ. Ράντεφ.

«Να αναπτύξουμε τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης»

Ο πρόεδρος της Βουλγαρίας αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην ανάγκη «να αναπτύξουμε περαιτέρω την έννοια της στρατηγικής αυτονομίας», εξηγώντας πως η ουσία αυτής της έννοιας έγκειται στο «να έχουμε τη δυνατότητα να διαμορφώσουμε το στρατηγικό περιβάλλον σε ευθυγράμμιση με τους δικούς μας στόχους, παρέχοντας σταθερότητα, ασφάλεια και ειρήνη σε όλους τους πολίτες μας».

«Χρειάζεται να διατηρήσουμε την ανθεκτικότητα και την ελευθερία κινήσεων που έχουμε προκειμένου να πετύχουμε αυτούς τους πολύ φιλόδοξους στόχους», επεσήμανε ο Βούλγαρος Πρόεδρος και πρόσθεσε: «Η έννοια της στρατηγικής αυτονομίας προϋποθέτει κυρίως την ενίσχυση της ΕΕ συνολικά και μακροπρόθεσμα σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας. Πρέπει να ενισχύσουμε τη βιομηχανική βάση μας παράλληλα με την επιτάχυνση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης. Προϋποθέτει ακόμη (η έννοια της στρατηγικής αυτονομίας) τη διασφάλιση της αυτόνομης παραγωγής και του εφοδιασμού με άφθονη, καθαρή, πράσινη ενέργεια. Επίσης, την εξασφάλιση των κρίσιμων πρώτων υλών, την τόνωση της καινοτομίας, της τεχνολογίας, της αεροδιαστημικής και της Τεχνητής Νοημοσύνης. Την ανάπτυξη της διασυνδεσιμότητας σε επίπεδο μεταφορών, ενέργειας και δικτύων και πάνω απ' όλα την ενίσχυση της στρατιωτικής βιομηχανικής βάσης μας, καταφέρνοντας έτσι να ξεπεράσουμε τον κατακερματισμό της αμυντικής βιομηχανίας στην Ευρώπη».

«Η μη πλήρης πρόσβαση Βουλγαρίας και Ρουμανίας στη Σένγκεν δεν βοηθάει στην ευημερία της Ευρώπης»

Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι η Βουλγαρία και η Ρουμανία πήραν μερική πρόσβαση στη Σένγκεν, ο κ. Ράντεφ υπογράμμισε ότι αυτό «δεν βοηθάει στην ευημερία της Ευρώπης ούτε στην κινητικότητα που θέλουμε σε περιόδους κρίσης».

«Η Βουλγαρία κάλυψε όλα τα τεχνικά κριτήρια εδώ και πολλά χρόνια. Όλες οι επιθεωρήσεις στη Βουλγαρία δείχνουν εξαιρετικά αποτελέσματα. Η αλλαγή, συνεχώς, κάποιων αφηρημένων κριτηρίων, εκτός των κανονισμών, νομίζω ότι εξυπηρετεί κάποια εσωτερικά πολιτικά συμφέροντα και υποδαυλίζει το πολιτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», σημείωσε.

Τέλος, ο Πρόεδρος της Βουλγαρίας τόνισε τη συνεργασία σε αυτό το πεδίο με στρατηγικούς εταίρους της χώρας του, όπως η Ελλάδα, που «μας βοηθάει να βελτιώσουμε τη διασυνδεσιμότητα και δείχνει το πόσο είμαστε δεσμευμένοι στις ευρωπαϊκές προσπάθειες για σταθερότητα στην ήπειρο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

