Ισοπαλία στο debate Σούνακ - Στάρμερ στο BBC

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ισόπαλοι στο 50-50 ως προς την εκτίμηση των τηλεθεατών για το ποιος είχε την καλύτερη επίδοση αναδείχθηκαν οι δύο βασικοί διεκδικητές της πρωθυπουργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο στο τέλος του νεότερου μεταξύ τους debate πριν από τις εκλογές της 4ης Ιουλίου.

Οι Ρίσι Σούνακ και Κιρ Στάρμερ διασταύρωσαν τα ξίφη τους το βράδυ της Πέμπτης στο Νότιγχαμ για λογαριασμό του BBC, με τα βασικά θέματα αντιπαράθεσης να είναι για ακόμα μία φορά η φορολογία και το μεταναστευτικό.

Αυτή τη φορά υπήρξε αντιπαράθεση και για το σκάνδαλο της τοποθέτησης στοιχημάτων για την ημερομηνία των εκλογών ή για το αποτέλεσμα σε περιφέρειες, σκάνδαλο που αγγίζει και τα δύο κόμματα, περισσότερο τους Συντηρητικούς.

Σε επιμέρους ερωτήματα γρήγορης δημοσκόπησης για το BBC σε δείγμα 1.716 τηλεθεατών, ο ηγέτης των Εργατικών σερ Κιρ Στάρμερ αναδείχθηκε πάντως πιο αξιόπιστος έναντι του ηγέτη των Τόρις Ρίσι Σούνακ (50%-39), πιο συμπαθής (52%-33%), περισσότερο σε επαφή με την καθημερινότητα των πολιτών (63%-18%) και οριακά περισσότερο «πρωθυπουργικός» (42%-41%).

Το debate είχε ένταση κυρίως όταν ο κ. Σούνακ απαίτησε από τον κ. Στάρμερ να εξηγήσει την πολιτική του επί των παράτυπων μεταναστών και όταν επανέλαβε τον ισχυρισμό του πως οι Εργατικοί θα επιβάλουν πρόσθετους φόρους ύψους 2.000 λιρών αν εκλεγούν - με τον Κιρ Στάρμερ να διακόπτει κάνοντας λόγο για «ψέμα».

Στην αρχή της τηλεοπτικής βραδιάς ακούγονταν φωνές και θόρυβος από διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.