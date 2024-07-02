Ουκρανία: Δολοφονήθηκε αντιφρονών δημοσιογράφος από το Καζακστάν

Ένας δημοσιογράφος και επικριτής της κυβέρνησης από το Καζακστάν, ο Αϊντός Σαντίκοφ, κατέληξε σήμερα στην Ουκρανία, όπως είπε η σύζυγός του, λιγότερο από δύο εβδομάδες αφότου πυροβολήθηκε από άτομα τα οποία, σύμφωνα με το Κίεβο, είναι υπήκοοι του Καζακστάν.

Ένας από τους υπόπτους παραδόθηκε έκτοτε στις αρχές του Καζακστάν και ο πρόεδρος της χώρας Κασίμ-Τζομάρτ Τοκάγιεφ δήλωσε έτοιμος να συνεργαστεί με τις ουκρανικές αρχές που ερευνούν την επίθεση.

Ο Σαντίκοφ και η σύζυγός του Νατάλια Σαντίκοβα ζούσαν στην Ουκρανία από το 2014 και διηύθυναν μια ειδησεογραφική ιστοσελίδα, η οποία ήταν συχνά επικριτική απέναντι στον πρώην πρόεδρο του Καζακστάν Νουρσουλτάν Ναζαρμπάγιεφ και στη συνέχεια στον διάδοχό του, τον Τοκάγιεφ.

Σύμφωνα με το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Ουκρανίας, δύο πολίτες του Καζακστάν, ένας εκ των οποίων πρώην αστυνομικός, θεωρούνται ύποπτοι ότι πυροβόλησαν τον Σαντίκοφ στο κεφάλι στις 18 Ιουνίου. Και οι δύο εγκατέλειψαν τη χώρα την ίδια ημέρα.

Ενώ το Καζακστάν έχει θέσει υπό κράτηση έναν από τους υπόπτους, έχει ανακοινώσει ότι δεν θα τον παραδώσει στην Ουκρανία. Ο δεύτερος εξακολουθεί να διαφεύγει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.