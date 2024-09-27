Η Σουηδία θα αρχίσει την κατασκευή ενός νέου πυρηνικού αντιδραστήρα πριν από τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές το 2026, δήλωσε ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα.

Ο δεξιός κυβερνητικός συνασπισμός που υποστηρίζεται από την άκρα δεξιά, δηλώνει ότι θέλει «μαζική» παραγωγή πυρηνικής ενέργειας στην Σουηδία, αλλά ακόμη δεν έχει αποφασίσει το είδος των αντιδραστήρων που θα κατασκευαστούν.

Η Στοκχόλμη σκοπεύει να ξεκινήσει αρχικά την κατασκευή του ισοδύναμου δύο αντιδραστήρων ως το 2035, η οποία θα ακολουθηθεί από «μαζική επέκταση» ως το 2045.

Ο σουηδικός δημόσιος όμιλος Vattenfall ξεκίνησε μελέτη σκοπιμότητας για την κατασκευή τουλάχιστον δύο μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων (SMR) στο Ρινγχάλς, στη νοτιοδυτική Σουηδία.

Ο Vattenfall φιλοδοξεί να έχει έναν πρώτο αντιδραστήρα που θα είναι επιχειρησιακός στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 2030. Έχει αρχίσει να αποκτά γη, αλλά ακόμη δεν έχει καταθέσει αίτημα για περιβαλλοντική άδεια.

Ερωτηθείς από την εφημερίδα Dagens Nyheter αν η κατασκευή θα αρχίσει πριν από τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές, ο Κρίστερσον απάντησε: «Ναι, αυτό θα γίνει».

«Οι απαραίτητες αποφάσεις για την κατασκευή ενός νέου πυρηνικού σταθμού έχουν ληφθεί. Και ελπίζουμε ότι αυτές θα συνοδευθούν από μια πρώτη φτυαριά στη γη», πρόσθεσε. «Αν θέλουμε να πετύχουμε τον εξηλεκτρισμό, οφείλουμε να διπλασιάσουμε την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, και η πυρηνική ενέργεια είναι αναπόσπαστο κομμάτι αυτού», πρόσθεσε.

Οι SMR είναι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες, πολύ μικρότεροι από τους συμβατικούς.

Η κατασκευή τους παραμένει σχετικά απλή και επιτρέπει τη μαζική παραγωγή τους στο εργοστάσιο και στη συνέχεια τη μεταφορά τους στον τόπο εκμετάλλευσής τους.

Συνολικά υπάρχουν πάνω από 80 τέτοια έργα σε ολόκληρο τον κόσμο, σε διάφορα στάδια, αλλά προς το παρόν μόνον η Ρωσία (δύο SMR σε μια φορτηγίδα) και η Κίνα (επίσης δύο μονάδες) έχουν ανακοινώσει ότι τα έχουν θέσει σε λειτουργία, σύμφωνα με την έκθεση του 2023 για την κατάσταση της πυρηνικής βιομηχανίας, την οποία συνέταξαν ανεξάρτητοι ειδικοί.

Η Σουηδία εκμεταλλεύεται σήμερα, σε τρεις διαφορετικούς ηλεκτροπαραγωγικούς πυρηνικούς σταθμούς, έξι πυρηνικούς αντιδραστήρες, οι οποίοι παράγουν το 30% της ηλεκτρικής της ενέργειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

