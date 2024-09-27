Εικόνες και πλάνα από την κινητοποίηση των δυο ταξιαρχιών εφέδρων στον βορρά έδωσαν στη δημοσιότητα ο ισραηλινός στρατός.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, στο πλαίσιο της αύξησης του επιπέδου ετοιμότητας στο βόρειο μέτωπο, δύο εφεδρικές ταξιαρχίες έχουν κινητοποιηθεί για μάχη στο πλαίσιο της βόρειας εκστρατείας τις τελευταίες ημέρες.

«Μετά την εκτέλεση επιχειρησιακών καθηκόντων κατά μήκος των βόρειων συνόρων κατά τη διάρκεια του πολέμου, η 6η και η 228η Εφεδρική Ταξιαρχία, και πολλά επιπλέον εφεδρικά τάγματα, κινητοποιήθηκαν για να επιτρέψουν τη συνέχιση των πολεμικών προσπαθειών, να στοχεύσουν τις στρατιωτικές δυνατότητες της Χεζμπολάχ και να δημιουργήσουν τις συνθήκες για τους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους» αναφέρουν οι IDF.

«Με την κινητοποίηση των εφεδρικών ταξιαρχιών άνοιξαν μονάδες αποθήκευσης έκτακτης ανάγκης και διανεμήθηκε υλικοτεχνικός εξοπλισμός και εξοπλισμός μάχης στους έφεδρους στρατιώτες από τη Μονάδα Τεχνολογίας και Επιμελητείας στη Βόρεια Διοίκηση» καταλήγει.





Πηγή: skai.gr

