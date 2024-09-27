Ιταλία: Πρόστιμα έως και 10.000 ευρώ σε πιλότους που βοηθούν σκάφη μεταναστών

Η ιταλική κυβέρνηση σχεδιάζει να επιβάλει πρόστιμα έως και 10.000 ευρώ σε πιλότους αεροσκαφών που αναζητούν σκάφη μεταναστών που βρίσκονται σε κίνδυνο στη θάλασσα, σύμφωνα με ένα προσχέδιο κυβερνητικού διατάγματος.

Η ακροδεξιά κυβέρνηση της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι έχει δεσμευτεί να εμποδίσει αφίξεις παράτυπων μεταναστών. Σε αυτό το πλαίσιο συνεργάζεται με κυβερνήσεις αφρικανικών χωρών για να μπει ένα εμπόδιο στις αναχωρήσεις σκαφών μεταναστών με προορισμό την Ιταλία. Επίσης, θα δημιουργηθούν κέντρα κράτησης μεταναστών στην Αλβανία, τα οποία σύντομα θα τεθούν σε λειτουργία.

Αυτή η αντιμεταναστευτική πολιτική έχει καταστήσει ολοένα και πιο δύσκολο για φιλανθρωπικές οργανώσεις που διαχειρίζονται πλοία προς διάσωση μεταναστών σε ναυτικά δυστυχήματα να εκτελούν επιχειρήσεις διάσωσης. Η Ρώμη έχει περιορίσει τον αριθμό αυτών των διασώσεων που μπορούν να κάνουν, ακινητοποιώντας τα πλοία αυτά σε λιμάνια και συχνά αναγκάζοντάς τα να κάνουν τεράστιες παρακάμψεις για να μεταφέρουν μετανάστες στην ξηρά.

Σύμφωνα με το διάταγμα, αεροσκάφη που «αναχωρούν ή προσγειώνονται στην Ιταλία και εκτελούν δραστηριότητα... με σκοπό έρευνα και διάσωση» πρέπει να ενημερώνουν αμέσως τις αρχές για κάθε έκτακτη ανάγκη και να τηρούν τις εντολές τους.

Η παράβαση αυτών των εντολών μπορεί να οδηγήσει σε καθήλωση του αεροσκάφους για 20 ημέρες και, σε περίπτωση επανειλημμένων παραβάσεων, σε κατάσχεση.

Το διάταγμα έρχεται σε συνέχεια ενός νέου μέτρου πάταξης της μετανάστευσης τον Μάιο, όταν η κυβέρνηση Μελόνι απαγόρευσε σε αεροπλάνα που χρησιμοποιούνται από φιλανθρωπικές οργανώσεις για τον εντοπισμό πλοίων με μετανάστες να χρησιμοποιούν αεροδρόμια κοντά στις ναυτιλιακές διαδρομές. Οι φιλανθρωπικές οργανώσεις αντέδρασαν με οργή και ορισμένοι αγνόησαν το μέτρο.

Το νέο διάταγμα προβλέπει επίσης αυστηρότερα μέτρα κατά της απάτης στο σύστημα χορήγησης βίζας σε μετανάστες. Η Μελόνι καταγγέλλει την απάτη ως απόδειξη ότι εγκληματικές οργανώσεις έχουν διεισδύσει στο σύστημα για να χορηγήσουν βίζα σε όσους δεν έχουν κανένα δικαίωμα για να λάβουν.

Το διάταγμα τονίζει ότι οι εργοδότες που τα τελευταία τρία χρόνια υπέβαλαν αίτημα για πρόσληψη αλλοδαπού εργάτη, αλλά δεν εγκρίθηκε, δεν θα επιτρέπεται να υποβάλουν ξανά αίτηση.

Η Ιταλία πέρυσι αύξησε τις ποσοστώσεις για βίζα εργασίας για πολίτες εκτός ΕΕ σε συνολικά 452.000 για την περίοδο 2023-2025, αύξηση σχεδόν 150% σε σχέση με τα προηγούμενα τρία χρόνια.

Το 2019, πριν από την πανδημία της Covid, η Ιταλία εξέδωσε μόλις 30.850 βίζες.

Πηγή: skai.gr

