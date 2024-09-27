Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με στόχο τις ισραηλινές πόλεις Τελ Αβίβ και Ασκελόν με έναν βαλλιστικό πύραυλο και ένα drone.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα, ότι αναχαίτισε έναν πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη. Σειρήνες προειδοποίησης για πυραυλική επίθεση ενεργοποιήθηκαν και ακούστηκαν εκρήξεις.

Ο εκπρόσωπος του στρατού των Χούθι, ο Γιαχία Σαρέα, διεμήνυσε ότι οι επιχειρήσεις των σιιτών ανταρτών δεν θα σταματήσουν τις επόμενες ημέρες, αν δεν σταματήσουν οι ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα και τον Λίβανο.

«Θα πραγματοποιήσουμε περισσότερες στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του ισραηλινού εχθρού ... για το αίμα των αδελφών μας στην Παλαιστίνη και τον Λίβανο», δήλωσε σε ομιλία του που μεταδόθηκε τηλεοπτικά.

Εδώ και σχεδόν ένα χρόνο οι Χούθι έχουν ήδη εξαπολύσει πολυάριθμες επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, ενώ βάζουν στο στόχαστρό τους πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα σε «ένδειξη αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι Χούθι αποτελούν μέρος του αποκαλούμενου «Άξονα της Αντίστασης», μιας συμμαχίας φιλοϊρανικών ένοπλων οργανώσεων που περιλαμβάνει επίσης την παλαιστινιακή Χαμάς, τη λιβανέζικη Χεζμπολάχ και ιρακινές ομάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

