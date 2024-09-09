Η Σουηδία θα στείλει το 17ο πακέτο βοήθειας προς την Ουκρανία με περαιτέρω στρατιωτική υποστήριξη ύψους 4,6 δισεκατομμυρίων σουηδικών κορωνών (443 εκατομμυρίων δολαρίων) ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας Παλ Γιόνσον.

Το νέο πακέτο θα περιλαμβάνει πυρομαχικά για οχήματα μάχης πεζικού που έχει ήδη δωρίσει η Σουηδία, όπως επίσης και αγορές που θα διευκόλυναν τη μεταφορά μαχητικών αεροσκαφών Gripen στο μέλλον, αν και δεν έχει αποφασιστεί ακόμη μια τέτοια μεταφορά.

«Θέλουμε να έχουμε την ικανότητα να δωρίσουμε Gripen στην Ουκρανία σε μια πιθανή μεταγενέστερη φάση» δήλωσε ο Γιόνσον κατά την διάρκεια συνέντευξης τύπου.

Ο Γιόνσον δήλωσε ότι το πακέτο στήριξης περιλαμβάνει πρόσθετα πολεμικά σκάφη, πυραύλους και εξοπλισμό παραλλαγής, καθώς και χρηματοδότηση για την υποστήριξη αμυντικών προμηθειών για την Ουκρανία. Τα μέτρα αποφασίστηκαν σε στενή συνεργασία με το Κίεβο.

«Επί του παρόντος, δεν προβλέπεται η μεταφορά των JAS Gripens στην Ουκρανία, καθώς αυτό θα διαταράξει την εισαγωγή των F-16», αναφέρει η κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.