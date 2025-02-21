Σουηδία: Συλλήψεις 3 ανδρών κοντά στην ισραηλινή πρεσβεία στη Στοκχόλμη

Η σουηδική αστυνομία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι συνέλαβε τρεις άνδρες κοντά στην ισραηλινή πρεσβεία στη Στοκχόλμη με την υποψία ότι προετοιμάζονται να διαπράξουν βίαιο έγκλημα, αλλά διευκρίνισε ότι είναι πολύ νωρίς για να πει εάν η διπλωματική αποστολή ήταν στόχος.

Ο σουηδικός τηλεοπτικός σταθμός TV4, επικαλούμενος ανώνυμες πηγές, ανέφερε ότι οι τρεις άνδρες θεωρούνται ύποπτοι ότι σχεδίαζαν να επιτεθούν στην πρεσβεία.

«Δεν είμαστε σε θέση να σχολιάσουμε το πιθανό κίνητρο», δήλωσε στο πρακτορείο Reuters η εκπρόσωπος της αστυνομίας Σουζάνα Ρινάλντο.

Οι συλλήψεις έγιναν κοντά στην πρεσβεία, αλλά όχι μέσα στο ίδιο το συγκρότημα, είπε χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι ύποπτοι θα ανακριθούν.

Η σουηδική αστυνομία ενίσχυσε πέρυσι την ασφάλεια γύρω από κτίρια ισραηλινών και εβραϊκών συμφερόντων στη σκανδιναβική χώρα μετά από πυροβολισμό κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

