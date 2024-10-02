Δανία - Κοπεγχάγη: Εκρήξεις κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ

Είναι πολύ νωρίς για να επιβεβαιωθεί εάν η ισραηλινή πρεσβεία στην Κοπεγχάγη ήταν ο στόχος των δύο εκρήξεων, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας. Οι εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα. Αναφέρθηκε πάντως ότι οι εκρήξεις σημειώθηκαν «σε άμεση γειτνίαση» με την ισραηλινή πρεσβεία.

Ωστόσο, είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με το εάν η πρεσβεία ήταν ο πραγματικός στόχος, διευκρίνισε ο Δανός αξιωματούχος.



Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη. Η αστυνομία θα είναι παρούσα για πολλές ώρες ακόμα διεξάγοντας έρευνες.

Η αστυνομία της Δανίας ανακοίνωσε την Τετάρτη το πρωί ότι ερευνά δύο εκρήξεις κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ στα βόρεια προάστια της πρωτεύουσας.



«Κανείς δεν τραυματίστηκε και διεξάγουμε τις πρώτες έρευνες στο σημείο», ανέφερε νωρίτερα η αστυνομία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



«Ερευνάται πιθανή σύνδεση με την πρεσβεία του Ισραήλ, που βρίσκεται στην περιοχή», τονίστηκε.

Η ισραηλινή πρεσβεία στη Δανία δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχόλιο στο πρακτορείο Reuters.

Til pressen: Vi får lige i øjeblikket rigtig mange opkald, som vi ikke har mulighed for at besvare, men vi er til rådighed kl. 0730 #politidk https://t.co/TdOxRIcBet — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) October 2, 2024

Meldinger om eksplosioner ved Israels ambassade: https://t.co/BpOgYf2vaF pic.twitter.com/gSUn2vwt6X — TV 2 Breaking | LIVE (@tv2breaking) October 2, 2024

