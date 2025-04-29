Λογαριασμός
Συναγερμός στην Ουψάλα της Σουηδίας - Τρεις νεκροί μετά από πυροβολισμούς

Σουηδικά μέσα κάνουν λόγο και για νεκρούς μετά από ένοπλη επίθεση σε κομμωτήριο - Η αστυνομία αναζητά άνδρα με ηλεκτρικό σκούτερ

UPDATE: 20:31
Σουηδία πυροβολισμοί

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το απόγευμα στην Ουψάλα της Σουηδίας, σύμφωνα με την σουηδική αστυνομία.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 5 μ.μ η αστυνομία κλήθηκε στην πλατεία Βάκσαλα με τα σουηδικά μέσα να κάνουν λόγο για πυροβολισμούς μετά από ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε σε κομμωτήριο με νεκρούς και τραυματίες.

Η αστυνομία στη Σουηδία ανακοίνωσε νωρίτερα ότι αρκετοί άνθρωποι στην ανατολική πόλη Ουψάλα τραυματίστηκαν, έπειτα από δυνατούς κρότους που ακούστηκαν στην πόλη.

«Αρκετά άτομα βρέθηκαν με τραύματα που υποδηλώνουν πυροβολισμούς», ανέφερε η αστυνομία.

Είπαν ότι μια μεγάλη περιοχή της πόλης έχει αποκλειστεί και ότι διεξάγεται έρευνα.

Η Σουηδική Υπηρεσία Μεταφορών δήλωσε ότι η κυκλοφορία των τρένων διακόπηκε λόγω της αστυνομικής επιχείρησης στην Ουψάλα. Ωστόσο, η κυκλοφορία αναμένεται να αποκατασταθεί σύντομα. 

Αναζητείται άνδρας με ηλεκτρικό σκούτερ

Σύμφωνα με πληροφορίες που δόθηκαν στην Aftonbladet, η αστυνομία αναζητάει έναν ύποπτο δράστη που έφυγε από το σημείο με ηλεκτρικό σκούτερ. Ο άνδρας φέρεται να φορούσε γυαλιά ηλίου και σκούρα ρούχα, σύμφωνα με τις περιγραφές της αστυνομίας.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν την παραμονή του εαρινού φεστιβάλ Βαλπούργιων, το οποίο συγκεντρώνει μεγάλα πλήθη στους δρόμους.

«Άκουσα κραυγές»

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες ακούστηκε ένας πυροβολισμός και μετά άκουσα κραυγές: «Χρειάστηκαν περίπου 10 λεπτά μέχρι να φτάσει εκεί η αστυνομία. Πρέπει να ήταν στον δρόμο από όσο μπορούσα να δω» ανέφεραν στην Aftonbladet.

Ένας άλλος μάρτυρας βρισκόταν σε μια παιδική χαρά περίπου 30 μέτρα μακριά με τον γιο του.

«Στην αρχή δεν κατάλαβα τι έκανε αυτόν τον δυνατό θόρυβο, αλλά όταν είδα και άκουσα το ελικόπτερο της αστυνομίας λίγο αργότερα και μίλησα με άλλους γονείς που είχαν πάει εκεί και κοίταξαν, το συνειδητοποίησα», λέει.

