Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το απόγευμα στην Ουψάλα της Σουηδίας, σύμφωνα με την σουηδική αστυνομία.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 5 μ.μ η αστυνομία κλήθηκε στην πλατεία Βάκσαλα με τα σουηδικά μέσα να κάνουν λόγο για πυροβολισμούς μετά από ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε σε κομμωτήριο με νεκρούς και τραυματίες.

Η αστυνομία στη Σουηδία ανακοίνωσε νωρίτερα ότι αρκετοί άνθρωποι στην ανατολική πόλη Ουψάλα τραυματίστηκαν, έπειτα από δυνατούς κρότους που ακούστηκαν στην πόλη.

JUST NU: Flera döda efter skjutningen i Uppsala, enligt Expressens uppgifter.https://t.co/7mlZzcnU9B pic.twitter.com/dg40f63X3o — Expressen (@Expressen) April 29, 2025

«Αρκετά άτομα βρέθηκαν με τραύματα που υποδηλώνουν πυροβολισμούς», ανέφερε η αστυνομία.

Είπαν ότι μια μεγάλη περιοχή της πόλης έχει αποκλειστεί και ότι διεξάγεται έρευνα.

29 april 17.04, Skottlossning, Uppsala https://t.co/Es3et9W5nf — Polisen Uppsala (@PolisenUppsala) April 29, 2025

Η Σουηδική Υπηρεσία Μεταφορών δήλωσε ότι η κυκλοφορία των τρένων διακόπηκε λόγω της αστυνομικής επιχείρησης στην Ουψάλα. Ωστόσο, η κυκλοφορία αναμένεται να αποκατασταθεί σύντομα.

Una persona realizó un ataque con un 4rm4 de fuego en la plaza #Vaksala en la ciudad de #Uppsala en #Suecia asesinando a varias personas . pic.twitter.com/10WHnofU86 — Patricia Rodríguez (@patriciardguezc) April 29, 2025

Αναζητείται άνδρας με ηλεκτρικό σκούτερ

Σύμφωνα με πληροφορίες που δόθηκαν στην Aftonbladet, η αστυνομία αναζητάει έναν ύποπτο δράστη που έφυγε από το σημείο με ηλεκτρικό σκούτερ. Ο άνδρας φέρεται να φορούσε γυαλιά ηλίου και σκούρα ρούχα, σύμφωνα με τις περιγραφές της αστυνομίας.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν την παραμονή του εαρινού φεστιβάλ Βαλπούργιων, το οποίο συγκεντρώνει μεγάλα πλήθη στους δρόμους.

«Άκουσα κραυγές»

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες ακούστηκε ένας πυροβολισμός και μετά άκουσα κραυγές: «Χρειάστηκαν περίπου 10 λεπτά μέχρι να φτάσει εκεί η αστυνομία. Πρέπει να ήταν στον δρόμο από όσο μπορούσα να δω» ανέφεραν στην Aftonbladet.

Ένας άλλος μάρτυρας βρισκόταν σε μια παιδική χαρά περίπου 30 μέτρα μακριά με τον γιο του.

«Στην αρχή δεν κατάλαβα τι έκανε αυτόν τον δυνατό θόρυβο, αλλά όταν είδα και άκουσα το ελικόπτερο της αστυνομίας λίγο αργότερα και μίλησα με άλλους γονείς που είχαν πάει εκεί και κοίταξαν, το συνειδητοποίησα», λέει.

BREAKING:



Several people shot to death on a square in Uppsala, Sweden



🇸🇪 pic.twitter.com/EilNJMKtCM — Visegrád 24 (@visegrad24) April 29, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.