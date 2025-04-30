Times: Η Ευρώπη αντιμετωπίζει δυσκολίες στη συγκρότηση στρατιωτικής δύναμης για την Ουκρανία

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Η Ευρώπη αδυνατεί να συγκεντρώσει συλλογικά ακόμα και 25.000 στρατιώτες για αποστολή στην Ουκρανία, σύμφωνα με πηγές που αποκαλύπτουν τις εσωτερικές συνομιλίες μεταξύ υπουργών άμυνας και αρχηγών ενόπλων δυνάμεων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times, ο Βρετανός αρχηγός του επιτελείου άμυνας, ναύαρχος σερ Τόνι Ράντακιν, πρότεινε τη δημιουργία μιας δύναμης 64.000 στρατιωτών ως μέρος ειρηνευτικής αποστολής, με τη Βρετανία πρόθυμη να διαθέσει έως και 10.000 στρατιώτες. Ωστόσο, αρκετοί Ευρωπαίοι υπουργοί απάντησαν ότι ακόμη και 25.000 στρατιώτες θεωρούνται υπερβολική πρόκληση για τις υποστελεχωμένες και υποχρηματοδοτούμενες στρατιωτικές τους δυνάμεις.

Η πρόταση συζητήθηκε σε συνάντηση της «συμμαχίας των προθύμων» στις 10 Απριλίου. Ακολούθησαν συνομιλίες στις Βρυξέλλες, όπου αρκετοί υπουργοί εξέφρασαν ανοιχτά τις επιφυλάξεις τους. Όπως ανέφερε μια πηγή, μια τόσο μεγάλη αποστολή θα απαιτούσε συνολικά 256.000 στρατιώτες σε διάστημα δύο ετών, αν ληφθούν υπόψη οι εναλλαγές προσωπικού.

Η Λιθουανή υπουργός Άμυνας, Ντόβιλε Σακαλιένε, ανέφερε: «Η Ρωσία έχει 800.000 στρατιώτες. Αν δεν μπορούμε να συγκεντρώσουμε ούτε 64.000, αυτό δεν φαίνεται αδύναμο – είναι αδύναμο».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές της βρετανικής εφημερίδας, η Γαλλία είναι διατεθειμένη να διαθέσει αριθμό στρατιωτών παρόμοιο με τη Βρετανία (5.000–10.000), αλλά αρκετές χώρες –μεταξύ αυτών η Πολωνία, η Ισπανία και η Ιταλία– ξεκαθάρισαν ότι δεν θα συμμετάσχουν. Παράλληλα, η Εσθονία και η Φινλανδία εξέφρασαν ανησυχίες πως οποιαδήποτε ανάπτυξη στο εξωτερικό θα αποδυνάμωνε τις δικές τους συνοριακές άμυνες.

Η απροθυμία των ευρωπαϊκών χωρών να αναπτύξουν χερσαίες δυνάμεις για την προστασία της Ουκρανίας φαίνεται πως έχει οδηγήσει σε αναθεώρηση του τρόπου με τον οποίο θα μπορούσε να διαμορφωθεί μια μελλοντική ειρηνευτική αποστολή. Παράλληλα, εκφράζονται έντονες ανησυχίες για τους κανόνες εμπλοκής, ιδίως σε περίπτωση νέας ρωσικής επίθεσης.

Προς το παρόν, οι κυβερνήσεις στρέφουν την προσοχή τους όχι στη δημιουργία μιας πολυεθνικής χερσαίας δύναμης, αλλά στην ανασυγκρότηση και τον επανεξοπλισμό του ουκρανικού στρατού.

Βάσει των πιο ρεαλιστικών σεναρίων, Βρετανοί και Γάλλοι στρατιωτικοί εκπαιδευτές ενδέχεται να σταλούν στη δυτική Ουκρανία. Ωστόσο, δεν θα τοποθετηθούν κοντά στη γραμμή του μετώπου, ούτε θα φρουρούν κρίσιμες εγκαταστάσεις ή θα εμπλέκονται στην άμεση προστασία των ουκρανικών στρατευμάτων.

Εκπρόσωπος του βρετανικού Υπουργείου Άμυνας δήλωσε: «Ο προηγμένος επιχειρησιακός σχεδιασμός στο πλαίσιο του “συνασπισμού των προθύμων” συνεχίζεται, εξετάζοντας επιλογές σε ξηρά, θάλασσα και αέρα, καθώς και την ανασυγκρότηση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα, συνεχίζουμε να στηρίζουμε τις διπλωματικές προσπάθειες για ειρήνη, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη στρατιωτική μας υποστήριξη προς την Ουκρανία, καθώς η παράνομη εισβολή του Πούτιν βρίσκεται σε εξέλιξη».



