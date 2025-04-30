Κουρσκ: 600 Βορειοκορεάτες σκοτώθηκαν πολεμώντας για τη Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας

Εξακόσιοι Βορειοκορεάτες σκοτώθηκαν πολεμώντας για τη Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας, σύμφωνα με τη Νότια Κορέα.

Η Βόρεια Κορέα έχει υποστεί συνολικά περίπου 4.700 θύματα, συμπεριλαμβανομένων των νεκρών και των 4.100 τραυματιών, δήλωσε ο Νοτιοκορεάτης βουλευτής Λι Σενγκ Kβέουν.

Οι Βορειοκορεάτες φέρεται να πολέμησαν κυρίως στο μέτωπο του Κουρσκ. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι ανακατάλαβε πλήρως τη ρωσική περιφέρεια από τις ουκρανικές δυνάμεις, κάτι που πάντως διαψεύδει το Κίεβο.

Η ρωσική κυβέρνηση αναγνώρισε επίσημα ότι Βορειοκορεάτες πολεμούν στο πλευρό των Ρώσων στρατιωτών, ενώ το ίδιο έπραξε και η Πιονγιάνγκ.

Μαζί με τις ρωσικές δυνάμεις πολεμούν Κινέζοι, αλλά και υπήκοοι άλλων χωρών. Κινέζοι αιχμάλωτοι των Ουκρανών, δήλωσαν ότι πολεμούν για τους Ρώσους για τα οικονομικά κίνητρα, και ότι δεν πρόκειται για επίσημες κινεζικές δυνάμεις στο ρωσοουκρανικό μέτωπο.

Πηγή: skai.gr

