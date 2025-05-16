Σουηδός κορυφαίος διπλωμάτης και πρώην πρεσβευτής (στη Βόρεια Κορέα και τη Μαλαισία), που είχε συληφθεί ως ύποπτος για κατασκοπεία την περασμένη εβδομάδα και αφέθηκε ελεύθερος μερικές ημέρες αργότερα, βρέθηκε νεκρός στη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης προς Παρασκευή, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης και την κυβέρνηση της Σουηδίας.

«Μπορούμε δυστυχώς να επιβεβαιώσουμε ότι συνεργάτης του υπουργείου Εξωτερικών πέθανε. Από σεβασμό προς τους συγγενείς του, δεν θα υπεισέλθουμε σε άλλες λεπτομέρειες», σημείωσε σε μήνυμά του προς το AFP το υπουργείο Εξωτερικών της Σουηδίας.

Τα σουηδικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι πρόκειται για τον Σουηδό διπλωμάτη που είχε κινήσει υποψίες για ενέργειές του στην Στοκχόλμη μεταξύ της 1ης και της 11ης Μαΐου. Ο άνδρας είχε συλληφθεί και αφέθηκε ελεύθερος την Τετάρτη.

BREAKING:



Sweden rocked by major spy-scandal.



A Swedish top diplomat and former ambassador (to North Korea and Malaysia) was found dead moments ago after having been arrested earlier this week on suspicion of spying for a foreign power.



His arrest is connected to the case of… pic.twitter.com/k30NIW5qI7 — Visegrád 24 (@visegrad24) May 16, 2025

Σε επικοινωνία με το AFP, ο δικηγόρο του διπλωμάτη, Άντον Στραντ, είχε δηλώσει ότι ο πελάτης του είχε απορρίψει όλες τις κατηγορίες κατασκοπείας.

Επίσης δήλωσε ότι ο πελάτης του είχε πάει στο νοσοκομείο και είχε καταγγείλει την υπερβολική χρήση βίας από την αστυνομία κατά τη σύλληψή του.

Μάλιστα, κατήγγειλε «περίεργες συνθήκες» σχετικά με τη σύλληψη του πελάτη του: Οι αστυνομικοί φώναζαν σε άλλες γλώσσες κι όχι στα σουηδικά, δεν φορούσαν στολή και δεν συστήθηκαν ως αστυνομικοί παρά μόνον αφού έβαλαν τον ύποπτο σε αυτοκίνητο.

Η Σουηδική Υπηρεσία Ασφαλείας (Säpo) είχε ανακοινώσει από την πλευρά της τη Δευτέρα ότι "η επιχείρηση διεξήχθη ήρεμα".

Η Säpo διερευνά πιθανή σχέση ανάμεσα στην υπόθεση θανάτου του διπλωμάτη και το σκάνδαλο που οδήγησε στην πρόσφατη παραίτηση του νέου συμβούλου για θέματα εθνικής ασφαλείας της Σουηδίας, μεταξύ των οποίων το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο SVT.

Στις 8 Μαΐου, ο 49χρονος Τομπίας Τίμπεργκ - πρώην βετεράνος του διπλωματικού σώματος, ο οποίος διατέλεσε πρέσβης στην Ουκρανία και το Αφγανιστάν - παραιτήθηκε μόνον 12 ώρες μετά τον διορισμό του, μετά την διαρροή φωτογραφιών του, "ευαίσθητου περιεχομένου", που προέρχονταν από την εφαρμογή γνωριμιών για ομοφυλόφιλους, Grindr.

Πηγή: skai.gr

