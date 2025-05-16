Γερμανία: Πολιτικές κόντρες για τις αμυντικές δαπάνες

Η πρόταση του Γερμανού υπουργού Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ για αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ προκαλεί αντιδράσεις στη Γερμανία. Αιτιάσεις για υποχωρητικότητα έναντι του Τραμπ. Οι δαπάνες της Γερμανίας για την Άμυνα ξεπέρασαν το 2024 οριακά το 2%. Ο νέος υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ τάσσεται τώρα υπέρ της αύξησης των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ προκαλώντας την έντονη κριτική της αντιπολίτευσης.

Το κόμμα των Πρασίνων κατηγορεί τον χριστιανοδημοκράτη υπουργό Γιοχάνες Βάντεφουλ για «απλοϊκή προσέγγιση», προειδοποιεί για υπερβολικές υποχωρήσεις στις απαιτήσεις του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και ζητά λεπτομερή σχεδιασμό των γερμανικών αμυντικών δαπανών, στη βάση του πλαισίου που αναμένεται να υιοθετηθεί στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούνιο. Στο ίδιο μήκος κύματος, ως προς τον σχεδιασμό των γερμανικών αμυντικών δαπανών, κινούνται και οι δηλώσεις του προέδρου του SPD Λαρς Κλίνγκμπαϊλ και του σοσιαλδημοκράτη υπουργού Άμυνας Μπόρις Πιστόριους.

Μερτς: Δεν ενδιαφέρουν τα ποσοστά, αλλά οι στρατιωτικές δυνατότητες

Σε μια προσπάθεια να «σχετικοποιήσει» τα λεγόμενα του υπουργού Εξωτερικών Γιοχάνες Βάντεφουλ ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε το βράδυ στο δεύτερο πρόγραμμα της γερμανικής τηλεόρασης ZDF πως «η συζήτηση για τα ποσοστά του ΑΕΠ είναι στην ουσία ένα βοήθημα, προκειμένου να έχουμε κατευθυντήριες γραμμές για την πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε στην αναδιοργάνωση των ενόπλων δυνάμεων». Κατά την γνώμη του καγκελαρίου το ζητούμενο δεν είναι τα ποσοστά, αλλά οι στρατιωτικές δυνατότητες της Μπούντεσβερ.

Από την πλευρά του το κόμμα Η Αριστερά επικρίνει έντονα τον υπουργό Εξωτερικών. Ο πρόεδρος Γιαν φαν Άκεν δήλωσε στο Γερμανικό Δημοσιογραφικό Δίκτυο (RND): «Είναι απόλυτη τρέλα όλα αυτά. Ποιος θα τα πληρώσει; Ακόμη και με αναστολή του φρένου χρέους κάποια στιγμή θα έρθει ο λογαριασμός». Και καταλήγοντας τόνισε: «Θα είναι το αποκορύφωμα της αδικίας αν, στο τέλος, δεν υπάρχουν πια χρήματα για την περίθαλψη, την εκπαίδευση, το οδικό δίκτυο και οι φτωχότεροι κληθούν να πληρώσουν».

Βερολίνο και Λονδίνο σχεδιάζουν πύραυλο μεγάλου βεληνεκούς

Στο μεταξύ Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο εντείνουν τη στρατιωτική τους συνεργασία σε πολλά επίπεδα. Η σύσφιξη των διμερών αμυντικών σχέσεων επισφραγίστηκε το φθινόπωρο με τη λεγόμενη συμφωνία του Trinity House μεταξύ του γερμανού υπουργού Άμυνας Μπόρις Πιστόριους του βρετανού ομολόγου του Τζον Χίλι. Χθες ο βρετανός υπουργός Άμυνας ήρθε στο Βερολίνο για να συγκεκριμενοποιήσει τα γερμανοβρετανικά σχέδια.

Τόσο η Βρετανία όσο και η Γερμανία διαθέτουν ισχυρή αμυντική βιομηχανία. Για παράδειγμα, η γερμανική αμυντική βιομηχανία Rheinmetall κατασκευάζει στις εγκαταστάσεις της στο Ηνωμένο Βασίλειο το τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς Boxer, από το οποίο ο βρετανικός στρατός έχει παραγγείλει 500 μονάδες. Στο επίκεντρο της συμφωνίας βρίσκεται ωστόσο η από κοινού ανάπτυξη πυραύλου ακριβείας με βεληνεκές άνω των 2000 χιλιομέτρων, στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

dpa, Νίνα Βέρκχοϊζερ (DW)

Πηγή: Deutsche Welle

