Βουλγαρία - ΒΤΑ: Οι αμυντικές δαπάνες το 2025 θα ανέλθουν στο 2,09% του ΑΕΠ, δηλώνει ο υπουργός Άμυνας

Ο υπουργός Άμυνας της Βουλγαρίας Ατανάς Ζαπριανόφ δήλωσε σήμερα ότι οι αμυντικές δαπάνες το 2025 θα ανέλθουν στο 2,09% του ΑΕΠ, μιλώντας σε δημοσιογράφους την πρώτη ημέρα της διήμερης ετήσιας διάσκεψης του Αρχηγού Άμυνας.

Ο Αρχηγός Άμυνας, ναύαρχος Εμίλ Εφτίμοφ, παρουσίασε μια ανάλυση της κατάστασης και της προετοιμασίας των ενόπλων δυνάμεων το 2024.

«Αν λάβουμε υπόψη τα χρήματα για αποζημιώσεις, ο προϋπολογισμός θα υπερβεί το 2,09%. Τα καλά νέα είναι ότι το πρόγραμμα διακυβέρνησης προβλέπει το 2,5% του ΑΕΠ για τα επόμενα χρόνια», δήλωσε ο Ζαπριάνοφ.

Το πρόγραμμα διακυβέρνησης περιλαμβάνει τη στρατηγική αναθεώρηση των στρατιωτικών δυνατοτήτων, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας. «Οι νέοι στόχοι δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ είναι πολύ ευρύτεροι και απαιτούν από εμάς να προσαρμόσουμε τα σχέδια ανάπτυξης των δυνατοτήτων μας». Μια από τις προτάσεις του υπουργείου Άμυνας - η υποχρεωτική στρατιωτική εκπαίδευση των πολιτών - λείπει από το πρόγραμμα διακυβέρνησης γιατί ένα από τα κόμματα του συνασπισμού δεν την εγκρίνει. Η πρόταση ήταν να ζητηθεί στρατιωτική εκπαίδευση για τους υπαλλήλους σε ορισμένους τομείς όπου η χρήση όπλων είναι μέρος της δουλειάς.

«Εκτός από τη διαφωνία ενός πολιτικού κόμματος, αντιμετωπίζουμε επίσης αντίσταση από ορισμένους τομείς», σχολίασε ο Ζαπριάνοφ, προσθέτοντας ότι το υπουργείο Εσωτερικών είναι μεταξύ αυτών. Ανησυχούν ότι μια τέτοια απαίτηση θα περιορίσει τις ευκαιρίες των πολιτών να ενταχθούν στο υπουργείο αυτό, εξήγησε.

«Είμαι πολύ ικανοποιημένος με την ανάλυση, γιατί αντικατοπτρίζει με αλήθεια και ακρίβεια την κατάσταση των ενόπλων δυνάμεων χωρίς να κρύβει τίποτα. Θα ετοιμάσουμε και θα υποβάλουμε στο κοινοβούλιο έκθεση προόδου για την εφαρμογή του επενδυτικού προγράμματος», πρόσθεσε ο Ζαπριάνοφ.

«Η απαίτηση για την προετοιμασία των ενόπλων δυνάμεων έχει αυξηθεί σημαντικά και αποφασιστικά, γεγονός που εγείρει ερωτήματα σε σχέση με την πρόσληψη προσωπικού. Έχω κάνει δεκτή την πρόταση του Αρχηγού Άμυνας και οι μονάδες προτεραιότητας θα προσδιοριστούν για την πλήρωσή τους», δήλωσε ο υπουργός.

