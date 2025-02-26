Γάζα: Συμφωνία ανταλλαγής παλαιστινίων φυλακισμένων με τέσσερα πτώματα ισραηλινών ομήρων

Οι μεσολαβητές στις έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς εξασφάλισαν, υπό την επίβλεψη του Καΐρου, συμφωνία για την αποφυλάκιση παλαιστινίων εγκλείστων σε ισραηλινές φυλακές που επρόκειτο να αφεθούν ελεύθεροι το Σάββατο με αντάλλαγμα την παράδοση των πτωμάτων τεσσάρων ισραηλινών ομήρων, ανέφερε χθες Τρίτη το μέσο ενημέρωσης Αλ Καχέρα, που θεωρείται πως έχει σχέσεις με τις αιγυπτιακές μυστικές υπηρεσίες.

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα επιβεβαίωσε τη σύναψη συμφωνίας μέσω Telegram, διευκρινίζοντας ότι εγγράφεται στην πρώτη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός — η οποία στη θεωρία εκπνέει στα τέλη της εβδομάδας.

Το Σάββατο, το Ισραήλ ανακοίνωσε πως ανέστειλε την προβλεπόμενη αποφυλάκιση 620 παλαιστινίων κρατούμενων μετά την παράδοση έξι ισραηλινών ομήρων, με την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να επικαλείται τις «ταπεινωτικές τελετές» πριν από τις απελευθερώσεις στον παλαιστινιακό θύλακο. Αντιδρώντας, η Χαμάς κατηγόρησε το Ισραήλ πως θέτει σε κίνδυνο τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία εφαρμόζεται από τη 19η Ιανουαρίου.

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΕΕΣ) απηύθυνε έκκληση στα μέρη να προχωρούν στις ανταλλαγές ομήρων με κρατούμενους κατά τρόπο «αξιοπρεπή και διακριτικό».

Δεν έχει υπάρξει επίσημη αντίδραση των ισραηλινών αρχών ως αυτό το στάδιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.