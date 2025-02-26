Η κυβέρνηση Τραμπ «διαρρηγνύει την ανεξαρτησία του Τύπου», προειδοποίησε σήμερα η Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου (WHCA) αφότου η Κάρολαϊν Λέβιτ, εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας, προανήγγειλε μια αιφνιδιαστική αλλαγή στην πρόσβαση των δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο.

Ουσιαστικά, ανακοίνωσε πως «η κυβέρνηση θα επιλέξει τους δημοσιογράφους που ακολουθούν τον πρόεδρο».

«Σε μια ελεύθερη χώρα, οι ηγέτες δεν πρέπει να μπορούν να επιλέξουν το δικό τους δημοσιογραφικό σώμα», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η WHCA που ιδρύθηκε το 1914 και παραδοσιακά αποφασίζει ποιοι δημοσιογράφοι λαμβάνουν διαπιστεύσεις για να καλύπτουν το ρεπορτάζ του Λευκού Οίκου, ακολουθώντας ορισμένες φορές τον πρόεδρο στο Οβάλ Γραφείο ή στο αεροπλάνο του.

Νωρίτερα σήμερα, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ ανακοίνωσε πως η ομάδα των δημοσιογράφων που έχουν προνομιούχα πρόσβαση στον πρόεδρο Τραμπ θα διευρυνθεί, αλλά αυτήν τη φορά θα την επιλέξει η αμερικανική κυβέρνηση.

