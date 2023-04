Σουδάν: Πέμπτη ημέρα συγκρούσεων - Kαμία διέξοδος στον ορίζοντα

Χιλιάδες Σουδανοί εγκαταλείπουν το Χαρτούμ κάτω από βροχή βομβών, καθώς συνεχίζονται σήμερα οι σφοδρές συγκρούσεις ανάμεσα στις παραστρατιωτικές δυνάμεις των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης και του τακτικού στρατού μετά την αποτυχία της συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός που επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ χθες.

Τουλάχιστον 200 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 1.800 έχουν τραυματισθεί σε τέσσερις ημέρες συγκρούσεων, σε έναν απολογισμό που είναι βέβαιο ότι δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα.

Πεζή ή με αυτοκίνητα, σε δρόμους σπαρμένους με πτώματα και απανθρακωμένα στρατιωτικά οχήματα, χιλιάδες Σουδανοί προσπαθούν να περάσουν μέσα από διασταυρούμενα πυρά των παραστρατιωτικών δυνάμεων του στρατηγού Μοχάμεντ Χαμντάν ή Χεμεντί και του σουδανικού στρατού του οποίου ηγείται ο στρατηγός Αμπντέλ Φάταχ αλ-Μπουρχάν που συγκρούονται μετά το πραξικόπημα που οργάνωσαν από κοινού το 2021.

A military convoy of 100 vehicles belonging to the Sudanese army is entering the capital, Khartoum. Also, civilians are leaving Khartoum.#Sudan #Khartoum #السودان #الخرطوم pic.twitter.com/k6rf5yOII9