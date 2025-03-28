Στο Σουδάν οι ένοπλες δυνάμεις διαβεβαίωσαν πως πήραν τον πλήρη έλεγχο της πρωτεύουσας του Χαρτούμ, μια εβδομάδα αφού απέσπασαν το προεδρικό παλάτι από τους παραστρατιωτικούς κατά τη διάρκεια μείζονος επίθεσης, έπειτα από σχεδόν δυο χρόνια πολέμου στη χώρα της ανατολικής Αφρικής.

«Οι δυνάμεις μας κατάφεραν σήμερα να εκκαθαρίσουν τους τελευταίους θυλάκους (αντίστασης) της τρομοκρατικής παραστρατιωτικής οργάνωσης του Ντάγκλο στην τοποθεσία του Χαρτούμ», ανέφερε ο Νάμπιλ Αμπντουλά, εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων, αναφερόμενος στις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), τις οποίες διοικεί ο Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο.

Ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων, ο στρατηγός Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, δήλωσε πως η πρωτεύουσα «απελευθερώθηκε» από το προεδρικό παλάτι, όπου έφτασε ενώ βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη η επιχείρηση των δυνάμεών του για να ανακτήσουν τη Χαρτούμ από τα χέρια των ΔΤΥ.

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στις ένοπλες δυνάμεις ανέφερε πως οι παραστρατιωτικοί αποχώρησαν μέσω γέφυρας στη Τζάμπαλ Αουλίγια, της μοναδικής οδού διαφυγής που τους είχε απομείνει.

Από την πλευρά τους, οι παραστρατιωτικοί διαβεβαίωσαν πως θα συνεχίσουν να «υπερασπίζονται το έδαφος της πατρίδας» και ότι δεν θα υπάρξει «ούτε υποχώρηση ούτε παράδοση».

Η ένοπλη σύρραξη στο Σουδάν, που ξέσπασε τη 15η Απριλίου 2023, έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, έχει ξεριζώσει πάνω από 12 εκατομμύρια άλλους κι έχει προκαλέσει μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στην υφήλιο.

Έκοψε την τρίτη μεγαλύτερη χώρα της ανατολικής Αφρικής στα δύο, με τις ένοπλες δυνάμεις να ελέγχουν το βόρειο και το ανατολικό της τμήμα και τις ΔΤΥ κάποιους τομείς του νότου και σχεδόν το σύνολο της αχανούς περιοχής του Νταρφούρ, στο δυτικό Σουδάν, που γειτονεύει με το Τσαντ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

