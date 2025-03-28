Πριν από μόλις δύο μήνες οι αεροπορικές εταιρείες των ΗΠΑ πετούσαν κυριολεκτικά και μεταφορικά στον ουρανό αναφερόμενες σε μια νέα χρυσή εποχή με την αμερικανική αεροπορική βιομηχανία να έχει αυξήσει σημαντικά την προοπτική μιας πολυετούς έκρηξης κερδών .

Ωστόσο, οι δασμοί που επιβάλλει ο Ντόναλντ Τραμπ και η καταστολή των κρατικών δαπανών έχουν ανατρέψει αυτή την αισιοδοξία. Οι τουρίστες και οι εταιρείες μείωσαν τις δαπάνες εν μέσω αυξανόμενης οικονομικής αβεβαιότητας, αναγκάζοντας τους αερομεταφορείς να μειώσουν τις προβλέψεις τους για τα κέρδη του πρώτου τριμήνου.

Καθώς όμως τα ταξίδια αποτελούν αντικείμενο διακριτικής ευχέρειας για πολλούς, οι αυξανόμενες πιθανότητες ασθενούς οικονομικής ανάπτυξης και ο υψηλός πληθωρισμός έχουν «θολώσει» τις προοπτικές για το υπόλοιπο του έτους.

«Οι πρώτες ανάγκες είναι φαγητό και στέγη. Εμείς είμαστε λίγο πιο κάτω στη λίστα των δαπανών», δήλωσε ο David Neeleman, Διευθύνων Σύμβουλος της αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους Breeze Airways, σε συνέντευξή του. «Αν δεν έχεις δουλειά, δεν πρόκειται να πας να αγοράσεις αεροπορικό εισιτήριο».

Με τη ζήτηση να έχει επιβρραδυνθεί, οι αεροπορικές εταιρείες έχουν αρχίσει να καταργούν τις πτήσεις για να αποφύγουν τη μείωση των ναύλων και να προστατεύσουν τα περιθώρια κέρδους. Η Frontier, η Delta, η United, η American Airlines, η JetBlue και η Allegiant έχουν ήδη προβεί σε αλλαγές για το τρίμηνο Απρίλιος - Ιούνιος.

Τα αεροπορικά εισιτήρια που πωλήθηκαν μέσω ταξιδιωτικών πρακτορείων των ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 8% σε μηνιαία βάση τον Φεβρουάριο, μετά από άλμα 39% τον Ιανουάριο. Τόσο τα εταιρικά όσο και τα ταξίδια αναψυχής μειώθηκαν, σύμφωνα με στοιχεία της Airlines Reporting Corp την περασμένη εβδομάδα.

Η ετήσια αύξηση της επιβατικής κίνησης επιβραδύνθηκε στο 0,7% τον Μάρτιο από 5% τον Ιανουάριο, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ.

Τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ δείχνουν ότι οι ναύλοι σημείωσαν την πρώτη τους πτώση από έτος σε έτος μέσα σε έξι μήνες τον Φεβρουάριο.

Πριν από δύο εβδομάδες, η Delta δήλωσε ότι η αύξηση των εταιρικών της κρατήσεων μειώθηκε σε χαμηλά μονοψήφια ποσοστά μετά από ετήσια αύξηση 10% τον Ιανουάριο.

Η United δήλωσε ότι αυτό το μήνα οι κρατικές ταξιδιωτικές κρατήσεις της μειώθηκαν κατά το ήμισυ, προσθέτοντας ότι οι μειωμένες κρατικές δαπάνες είχαν επιπτώσεις στον εσωτερικό τουρισμό.

Οι αεροπορικές εταιρείες εξακολουθούν να εκτιμούν ότι το έτος θα κλείσει με κέρδη αλλά αυτό θα μπορούσε να αλλάξει εάν η ζήτηση παραμείνει χαμηλή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, συνήθως την πιο κερδοφόρα σεζόν.

