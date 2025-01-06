Μειωμένη σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα το 2023, ήταν η προσέλευση στο μουσείο του Λούβρου την περίοδο που το Παρίσι φιλοξένησε τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες.

Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, μήνες που περιελάμβαναν εν μέρει την περίοδο διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, το μουσείο υποδέχθηκε 1,3 εκατομμύρια επισκέπτες, ποσοστό μειωμένο κατά 14% σε σύγκριση με τον Ιούλιο-Αύγουστο του 2023, όπως αναφέρει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP). Το Λούβρο έπρεπε να κλείσει στις 25 και 26 Ιουλίου, ημέρα της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων.

Γενικά, παρά τη μείωση αυτή, η προσέλευση στο μουσείο του Λούβρου σχεδόν διατηρήθηκε το 2024, σε 8,7 εκατομμύρια επισκέπτες, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν (6/1) από το ίδρυμα.

Το μεγαλύτερο μουσείο στον κόσμο «διατηρεί την επισκεψιμότητά του στα επίπεδα του 2023», με 8,7 εκατομμύρια επισκέπτες το 2024 έναντι 8,9 εκατομμύρια έναν χρόνο νωρίτερα (-2%), εκτιμά το μουσείο του Λούβρου.



Το 2024, το Λούβρο υποδέχτηκε 77% ξένους επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένων 13% Αμερικανών και ορισμένων Ευρωπαίων (5% Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία, 4% Ισπανία). «Οι Κινέζοι επισκέπτες (6% έναντι 2,4%) αρχίζουν να επιστρέφουν σημαντικά», υπογραμμίζει το μουσείο.

Να σημειωθεί ότι το 28% των επισκεπτών επωφελήθηκε από δωρεάν είσοδο, ενώ το μουσείο αύξησε τις τιμές του μόλις πριν από ένα χρόνο στα 22 ευρώ για την πλήρη είσοδο.

Άλλα μουσεία του Παρισιού δημοφιλή στους τουρίστες: το Orsay και το Orangerie υποδέχτηκαν 4,9 εκατομμύρια επισκέπτες το 2024, σε σύγκριση με 5,07 εκατομμύρια το προηγούμενο έτος.

Η συνολική προσέλευση «μειώθηκε μόνο κατά 3% σε σύγκριση με το 2023, μια χρονιά ρεκόρ προσέλευσης, είναι μεγαλύτερη από 15% σε σύγκριση με το 2022» μια χρονιά που εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από την Covid-19.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.