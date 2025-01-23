Ομοσπονδιακός δικαστής δήλωσε την Πέμπτη ότι το εκτελεστικό διάταγμα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με το οποίο τερματίζεται το δικαίωμα της αυτόματης απόκτησης ιθαγένειας κατά τη γέννηση ήταν «κατάφωρα αντισυνταγματικό» και ότι εξέδιδε προσωρινή περιοριστική εντολή για να το «μπλοκάρει».

Ο δικαστής John Coughenour, που βρίσκεται στο Σιάτλ, δέχθηκε το αίτημα του Γενικού Εισαγγελέα της Ουάσιγκτον, Νικ Μπράουν και τριών άλλων πολιτειών στις οποίες ηγούνται οι Δημοκρατικοί, για έκτακτη εντολή που θα σταματήσει την εφαρμογή της πολιτικής για τις επόμενες 14 ημέρες, ενώ υπάρχουν περισσότερες περιπτώσεις που αμφισβητούν νομικά την υπόθεση.



«Είμαι στη δουλειά για πάνω από τέσσερις δεκαετίες. Δεν μπορώ να θυμηθώ άλλο αίτημα η απάντηση του οποίου να είναι τόσο ξεκάθαρη», είπε ο Coughenour.

«Πού ήταν οι δικηγόροι» όταν πάρθηκε η απόφαση για την υπογραφή του εκτελεστικού διατάγματος, ρώτησε ο δικαστής.

Οι πολιτείες υπό την ηγεσία των Δημοκρατικών επιδιώκουν προσωρινό περιοριστικό διάταγμα, καθώς υποστηρίζουν ότι το εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της 14ης Τροποποίησης του Συντάγματος, η οποία εγγυάται την ιθαγένεια σε όλα τα παιδιά που γεννιούνται στο έδαφος των ΗΠΑ» και υπόκεινται στη δικαιοδοσία τους.

Ο δικηγόρος της πολιτείας της Ουάσιγκτον, Λέιν Πολοζόλα είπε στον δικαστή ότι «οι τοκετοί δεν μπορούν να παύσουν» όσο το δικαστήριο εξετάζει την υπόθεση.

«Μωρά γεννιούνται σήμερα εδώ, και στις ενάγουσες πολιτείες και σε όλη τη χώρα, με μια ασάφεια για την υπηκοότητά τους», είπε η Πελοζόλα.

Τα παιδιά στα οποία αρνούνται την ιθαγένεια βάσει της εντολής του Τραμπ θα αντιμετωπίσουν «μακροπρόθεσμες ουσιαστικές αρνητικές επιπτώσεις», πρόσθεσε.

Η Πελοζόλα υποστήριξε επίσης ότι η κυβέρνηση Τραμπ όχι μόνο αγνόησε αυτές τις «βλάβες» στα έγγραφα που έχουν υποβάλει μέχρι στιγμής στη διαμάχη, αλλά ότι η βλάβη «φαίνεται να είναι ο σκοπός» του εκτελεστικού διατάγματος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ από τη μεριά του δήλωσε ότι θα «ασκήσουμε έφεση»

