Η Purdue καταβάλλει 7,4 δισεκ. δολάρια για τον ρόλο της στην κρίση των οπιοειδών

Η αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία Purdue Pharma και η οικογένεια Σάκλερ, οι ιδιοκτήτες της, κατέληξαν σε συμφωνία με 15 αμερικανικές Πολιτείες, με βάση την οποία θα καταβάλουν συνολικά 7,4 δισεκ. δολάρια, ως αποζημίωση για τον ρόλο που διαδραμάτισαν στην κρίση των οπιοειδών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η γενική εισαγγελέας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς, η συμφωνία προβλέπει ότι η οικογένεια θα καταβάλει 6,5 δισεκ. δολάρια σε βάθος 15ετίας και η εταιρεία 900 εκατομμύρια. Η συμφωνία θα πρέπει προηγουμένως να επικυρωθεί από δικαστήριο.

Η Purdue Pharma παρασκεύαζε το παυσίπονο OxyContin, η υπερσυνταγογράφηση του οποίου θεωρείται ευρέως ότι πυροδότησε την κρίση των οπιοειδών στις ΗΠΑ. Η εταιρεία σταμάτησε την παραγωγή οπιοειδών το 2018.

Με βάση δεδομένα των Κέντρων Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ασθενειών (CDC), περισσότεροι από 700.000 άνθρωποι πέθαναν στις ΗΠΑ μεταξύ 1999-2022 λόγω υπερβολικής δόσης που συνδέεται με τη λήψη οπιοειδών – είτε τα είχαν πάρει νόμιμα, με συνταγή, είτε παράνομα.

Για πρώτη φορά από το 2018, ο αριθμός των νεκρών από οπιοειδή (κυρίως από φεντανύλη) μειώθηκε ελαφρά το 2023.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ μπλόκαρε τον Ιούνιο του 2024 μια συμφωνία που είχε επιτευχθεί το 2022 και με τις 50 Πολιτείες των ΗΠΑ επειδή οι Σάκλερ θα πλήρωναν μεν 6 δισεκ. δολάρια αλλά απαλλάσσονταν από οποιαδήποτε μελλοντική απαίτηση των θυμάτων τους.

Το 2019, έπειτα από μια χιονοστιβάδα αγωγών σε βάρος της, η Purdue κήρυξε χρεοκοπία, ωστόσο τα δικαστήρια απέρριψαν το αίτημά της και για αυτό προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Οι Σάκλερ κατηγορήθηκαν ότι προώθησαν επιθετικά το OxyContin στην αγορά, μολονότι γνώριζαν ότι ήταν εξαιρετικά εθιστικό. Οι πωλήσεις τους απέφεραν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια.

Μεγάλοι διανομείς φαρμάκων, όπως οι αλυσίδες CVS, Walgreens και Walmart, ακόμη και μια θυγατρική του γαλλικού διαφημιστικού κολοσσού Publicis και η εταιρεία συμβούλων McKinsey αντιμετώπισαν επίσης δικαστικές διώξεις λόγω του ρόλου τους στην κρίση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

