Φωτιά στο ξενοδοχείο στην Τουρκία: Στις 12 ανέρχονται οι συλλήψεις

Μία ακόμη σύλληψη για τη φωτιά στο ξενοδοχείο στο Μπολού της Τουρκίας ανακοίνωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιλμάζ Τουνκ.

«Οι καρδιές μας ράγισαν στο Καρτάλκαγια στις 21 Ιανουαρίου. Ήταν μια μεγάλη τραγωδία. 78 πολίτες μας έχασαν τη ζωή τους και 51 πολίτες μας τραυματίστηκαν. Η δικαστική έρευνα είναι σημαντική», ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιλμάζ Τουνκ.

Και προσέθεσε ότι «οι εκθέσεις θα ολοκληρωθούν και θα αποκαλυφθούν λεπτομερώς στο τέλος της δικαστικής διαδικασίας με αποφασιστικότητα, όπου και αν εκείνη καταλήξει. Οι υπεύθυνοι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, αυτή τη στιγμή οι συλλήψεις είναι σε εξέλιξη, μεταξύ των οποίων είναι και αυτή του ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου, του διευθυντή και των εργαζόμενων. Το θέμα είναι ακόμα τεχνικό. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που έχουν συλλεχθεί και εξετάζονται πλήρως, όπως και υλικό από τις κάμερες. Όποιος έχει παραμελήσει ή κατηγορήσει το έθνος μας πρέπει να λογοδοτήσει ενώπιον του δικαστικού σώματος και να λάβει την απαραίτητη τιμωρία. Ανεξάρτητα από το καθήκον ή τον τίτλο του, θα λογοδοτήσει ενώπιον των δικαστικών αρχών», είπε.

Υπενθυμίζεται ότι η πυρκαγιά στο 12όροφο ξενοδοχείο Grand Kartal, το οποίο βρίσκεται στον πολύ γνωστό προορισμό χειμερινού τουρισμού Καρτάλκαγια, περίπου 300 χλμ δυτικά της Κωνσταντινούπολης και 180 χλμ από την Άγκυρα, ξέσπασε στις 3:27 τα ξημερώματα. Την ώρα εκείνη οι περισσότεροι πελάτες του ξενοδοχείου ήταν στα δωμάτιά τους και οι φλόγες τους βρήκαν στον ύπνο, γεγονός που εκτιμάται ότι αύξησε τον αριθμό των θυμάτων.

