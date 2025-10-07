Η Σονιά Μεζρί - πρώην σύζυγος του Αμπντελνάσερ Μπενγιουσέφ, εμίρη του Ισλαμικού Κράτους, που επαναπατρίστηκε στη Γαλλία από τη Συρία - θα γίνει η πρώτη Γαλλίδα που θα δικαστεί για γενοκτονία, επειδή την άνοιξη του 2015 κρατούσε ως σκλάβα μια έφηβη Γιαζίντι.

Η 36χρονη Μεζρί είναι η πρώτη γυναίκα «νύφη του ISIS» που επαναπατρίζεται στη Γαλλία από τη Συρία η οποία θα δικαστεί για γενοκτονία εις βάρος της μειονότητας των Γιαζίντι, αλλά και η πρώτη Γαλλίδα που δικάζεται γενικώς για το αδίκημα αυτό, το οποίο επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Η Μεζρί κατηγορείται για τρομοκρατικά αδικήματα και συνέργεια σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Θα εμφανιστεί ενώπιον ειδικού ορκωτού δικαστηρίου, σύμφωνα με σημερινές πληροφορίες του AFP από πηγές που πρόσκεινται στην υπόθεση.

Τον Σεπτέμβριο του 2024 εισαγγελέας είχε ζητήσει την απαγγελία κατηγοριών εις βάρος του Αμπντελνάσερ Μπενγιουσέφ και της Σονιά Μεζρί επειδή την άνοιξη του 2015 κρατούσαν σκλάβα μια 16χρονη κοπέλα της μειονότητας των Γιαζίντι.

Ο Μπενγιουσέφ - ο οποίος έχει πεθάνει - «γνώριζε ότι αποκτώντας» την έφηβη και «υποβάλλοντάς τη σε κράτηση, επανειλημμένους βιασμούς και σοβαρές στερήσεις συμμετείχε στην επίθεση του ΙΚ εναντίον της μειονότητας των Γιαζίντι», είχε εξηγήσει ο εισαγγελέας.

Από την πλευρά της η Μεζρί κατηγορείται ότι είχε στην κατοχή της το κλειδί του διαμερίσματος όπου κρατούνταν η έφηβη, όπως και ένα όπλο προκειμένου να την εμποδίσει να διαφύγει.

Η εισαγγελία κατηγορεί τη Μεζρί ειδικότερα για «σοβαρές επιθέσεις κατά της σωματικής και ψυχολογικής ακεραιότητας» της έφηβης, την οποία υπέβαλε σε «συνθήκες διαβίωσης που είναι πιθανό να οδηγήσουν στην καταστροφή» της κοινότητάς της.

Η Μεζρί αρνείται τις κατηγορίες ισχυριζόμενη ότι ο πρώην σύζυγός της ήταν ο «ιδιοκτήτης» της Γιαζίντι.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της έρευνας δήλωσε ότι εκείνη «δεν είχε κανένα δικαίωμα» πάνω της.

«Η αθωότητα της πελάτισσάς μου θα ανακοινωθεί από τους δικαστές της έδρας» στη διάρκεια της δίκης, εκτίμησε ένας από τους δικηγόρους της, ο Ναμπίλ Μπουντί.

Ο Αμπντελνάσερ Μπενγιουσέφ θα δικαστεί ερήμην ως δράστης γενοκτονίας και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας καθώς και για τρομοκρατικά αδικήματα. Εις βάρος του εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης, αν και θεωρείται νεκρός από το 2016.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.