Καναδάς: Όταν νεαρός Κινέζος χρησιμοποίησε εξελιγμένη μάσκα σιλικόνης για να μεταναστεύσει 

Σκηνή από την Επικίνδυνη Αποστολή (Mission Impossible) θύμισε το περιστατικό που συνέβη στις 29 Οκτωβρίου 2010, όταν ένας νεαρός Κινέζος επιβιβάστηκε σε μια πτήση προς τον Καναδά μεταμφιεσμένος σε ηλικιωμένο λευκό άνδρα, χωρίς να αντιληφθεί κανείς ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Έβγαλε την περίτεχνη μάσκα σιλικόνης εν μέσω πτήσης, προκαλώντας κατάπληξη, πιθανότατα και τρόμο, στο πλήρωμα του αεροσκάφους και του συνεπιβάτες του, και συνελήφθη κατά την άφιξή του.⁠



Μάλιστα, μετά τη σύλληψή του στο Βανκούβερ, οι Καναδοί αξιωματούχοι ζήτησαν από τον νεαρό Κινέζο να φορέσει τα ρούχα και τη μάσκα, δηλαδή να τους κάνει... επίδειξη. «Παρατήρησαν ότι έμοιαζε πολύ με έναν ηλικιωμένο λευκό άνδρα», ανέφερε μια ανακοίνωση.

Ενώ ζήτησε καθεστώς πρόσφυγα, τελικά δεν του χορηγήθηκε άσυλο.

Η παρακινδυνευμένη του προσπάθεια, η οποία θυμίζει ταινία, παραμένει μια από τις πιο παράξενες ιστορίες και δείχνει τα άκρα στα οποία οδηγούνται κάποιοι άνθρωποι, και τι σκαρφίζονται, για μια καλύτερη ζωή.

