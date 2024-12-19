Γερμανία: Τηλεφωνική συνομιλία Σολτς με τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς είχε εκ νέου τηλεφωνική συνομιλία με τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με κεντρικό θέμα την «πολιτική ασφάλειας στην Ευρώπη» και την Ουκρανία.

«Στο επίκεντρο της συζήτησης ήταν οι προκλήσεις της πολιτικής ασφάλειας στην Ευρώπη», δήλωσε νωρίτερα απόψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Χέμπεστραϊτ και πρόσθεσε ότι ο κ. Σολτς επανέλαβε στον Ντόναλντ Τραμπ ότι η Γερμανία «θα εξακολουθήσει να στηρίζει την Ουκρανία στην άμυνά της εναντίον της ρωσικής στρατιωτικής επίθεσης, για όσο χρειαστεί».

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι «ο ρωσικός πόλεμος εναντίον της Ουκρανίας συνεχίζεται για υπερβολικά μεγάλο διάστημα» και ότι «είναι σημαντικό να μπούμε στον δρόμο προς μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη το συντομότερο δυνατό».

Χθες ο κ. Σολτς είχε την ευκαιρία να συζητήσει για το θέμα με τους βασικούς ευρωπαίους συμμάχους στις Βρυξέλλες και, όπως και η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική Κάγια Κάλας, προειδοποίησε ότι δεν θα πρέπει να γίνει οποιαδήποτε συμφωνία ερήμην των Ουκρανών.

Ο καγκελάριος είχε συνομιλήσει με τον κ. Τραμπ λίγο μετά τις αμερικανικές εκλογές, στις 11 Νοεμβρίου και είχε εκφράσει τότε την αισιοδοξία του ότι θα είναι εφικτή μια συνεργασία με την μελλοντική κυβέρνηση των ΗΠΑ στο θέμα της Ουκρανίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.