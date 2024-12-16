Ο «σεβασμός για όλους» ήταν το κεντρικό μήνυμα της ομιλίας του καγκελάριου Όλαφ Σολτς κατά τη συνεδρίαση της ολομέλειας της Bundestag για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης και θα είναι επίσης το κεντρικό σύνθημα της προεκλογικής του εκστρατείας ενόψει των εκλογών της 23ης Φεβρουαρίου 2025.

Κατά την ομιλία του, ο κ. Σολτς επέρριψε για μία ακόμη φορά στον αρχηγό των Ελεύθερων Δημοκρατών (FDP) Κρίστιαν Λίντνερ την ευθύνη για τη διάλυση του κυβερνητικού συνασπισμού, κάνοντας λόγο για «δολιοφθορά» και «ζημία στη δημοκρατία», ενώ τόνισε ότι η συμμετοχή στην κυβέρνηση προϋποθέτει «ηθική ωριμότητα».

«Στόχος μου είναι να προωθήσω τις εκλογές», δήλωσε ο καγκελάριος, αναφερόμενος στο γεγονός ότι επιδιώκει να χάσει την ψήφο εμπιστοσύνης προκειμένου να ανοίξει και τυπικά ο δρόμος για τη διεξαγωγή των πρόωρων εκλογών. Ως κεντρικό διακύβευμα των εκλογών ανέδειξε τις επενδύσεις που έχει ανάγκη η Γερμανία, προκειμένου «να παραμείνει μια ισχυρή βιομηχανική χώρα» και να διατηρήσει και να ενισχύσει την ευημερία των πολιτών της. «Ας τολμήσουμε να επενδύσουμε στην χώρα μας. Αυτή η απόφαση είναι τόσο θεμελιώδης ώστε πρέπει να την λάβουν οι ψηφοφόροι», τόνισε, με το βλέμμα στις προτάσεις περί εκσυγχρονισμού του συνταγματικώς κατοχυρωμένου «φρένου χρέους», προκειμένου να χρηματοδοτηθούν μεγάλες επενδύσεις στις υποδομές της χώρας, στις ένοπλες δυνάμεις και στην βιομηχανία. «Πρέπει να μεταρρυθμίσουμε τους κανόνες με σύνεση», δήλωσε και αναφέρθηκε στις προτάσεις του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) περί επιδότησης του Made in Germany, πλαφόν στις τιμές της ενέργειας για την βιομηχανία και δημιουργία ταμείου με ιδιωτικούς και κρατικούς πόρους. «Να έχετε εμπιστοσύνη στην χώρα μας, εμπιστοσύνη στην δημοκρατία μας», συνέχισε ο καγκελάριος και προειδοποίησε για τους κινδύνους από την επιλογή εξτρεμιστικών κομμάτων.

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο κ. Σολτς επανέλαβε την άρνησή του στην αποστολή συστημάτων Taurus, ενώ απέκλεισε εκ νέου και την ανάπτυξη στρατευμάτων της Bundeswehr στο πεδίο. «Δεν στέλνουμε Γερμανούς στρατιώτες σε αυτόν τον πόλεμο», υπογράμμισε.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Όλαφ Σολτς δεν ζήτησε την εμπιστοσύνη των βουλευτών, αλλά των ψηφοφόρων: «Αγαπητοί πολίτες, παρακαλώ για την εμπιστοσύνη σας», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

