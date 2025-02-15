Απάντηση προς τον Αμερικανό αντιπρόεδρό, Τζέι Ντι Βανς έδωσε κατά στο ξεκίνημα της ομιλίας του στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου ο Γερμανός Καγκελάριος Όλαφ Σολτς λέγοντας πως «θα αποφασίσουμε μόνοι μας πώς θα συνεχίσουμε τη Δημοκρατία μας» και πως δεν θα δεχτεί ανθρώπους που «επεμβαίνουν στη δημοκρατία μας».

Ο καγκελάριος ευχαρίστησε πάντως τον αμερικανό αντιπρόεδρο για την επίσκεψή του, χθες, στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Νταχάου και του υπενθύμισε ότι «το "Ποτέ Ξανά!" είναι το συμπέρασμα που έχουμε βγάλει από την γερμανική ιστορία, αλλά η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) είναι ένα κόμμα που εξυμνεί τον εθνικοσοσιαλισμό ως μια "κουτσουλιά" στην γερμανική ιστορία».

«Η Γερμανία είναι μια πολύ ισχυρή δημοκρατία, και ως ισχυρή δημοκρατία, είμαστε απολύτως ξεκάθαροι ότι η ακροδεξιά πρέπει να είναι εκτός πολιτικού ελέγχου και από διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων και ότι δεν θα υπάρξει συνεργασία μαζί τους», είπε. «Απορρίπτουμε πραγματικά κάθε ιδέα συνεργασίας μεταξύ κομμάτων, άλλων κομμάτων και αυτών των ακροδεξιών κομμάτων».

«Ο εθνικοσοσιαλισμός και τα τερατώδη εγκλήματά του υποβαθμίζονται από μέλη της AfD», σημείωσε, αναφερόμενος εμμέσως στην δήλωση του πρώην αρχηγού του κόμματος Αλεξάντερ Γκάουλαντ, ο οποίος είχε περιγράψει την ναζιστική περίοδο ως «κουτσουλιά στην γερμανική ιστορία».

«Γι' αυτό δεν θα δεχθούμε να επέμβουν ξένοι στη δημοκρατία μας, στις εκλογές μας, στην δημοκρατική διαμόρφωση γνώμης. Αυτό δεν αρμόζει - ειδικά όχι σε φίλους και συμμάχους και το απορρίπτουμε κατηγορηματικά: Εμείς οι ίδιοι θα αποφασίσουμε τι θα συμβεί στη συνέχεια με τη δημοκρατία μας», υπογράμμισε ο Όλαφ Σολτς.

Παρόλη την ένταση με τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ, ο κ. Σολτς δήλωσε ότι παραμένει προσηλωμένος στην διατλαντική συνεργασία και επανέλαβε την θέση του για αύξηση των αμυντικών δαπανών με παράλληλη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

«Χρειαζόμαστε μια ισχυρή ευρωπαϊκή βιομηχανία όπλων. Με μόνιμη παραγωγή των πιο σημαντικών τύπων πυρομαχικών και όπλων στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα, λέω ότι δεν θα εγκαταλείψουμε τη διατλαντική ενοποίηση των αμυντικών μας βιομηχανιών και θα συνεχίσουμε να αγοράζουμε νέο αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό στο μέλλον», τόνισε.

Για την Ουκρανία

Σχετικά με το ουκρανικό ζήτημα υποστήριξε ότι «οι Ευρωπαίοι θα στηρίζουν την Ουκρανία όσο είναι απαραίτητο, ακόμα και πέρα από οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία» και τόνισε ότι δεν πρόκειται να στηρίξουν καμία ειρήνη που απλά υπαγορεύεται.

«Θα υπάρξει ειρήνη μόνο εάν διασφαλιστεί η κυριαρχία της Ουκρανίας», είπε.

«Μια ισχυρή Ουκρανία με τη στήριξη της Δύσης είναι ένα δυνατό μήνυμα στον Πούτιν» σχολίασε.

Επισήμανε επίσης ότι «δεν θα δεχθούμε καμία λύση που οδηγεί σε αποσύνδεση της ευρωπαϊκής και αμερικανικής ασφάλειας. Μόνο ένα άτομο θα ωφεληθεί από αυτό: ο Πρόεδρος Πούτιν. Εμείς οι Ευρωπαίοι θα εκπροσωπήσουμε αυτά τα συμφέροντα με σιγουριά και ενότητα στις επερχόμενες διαπραγματεύσεις».

Ο Σολτς είπε ότι για να διασφαλιστεί ότι η Ρωσία δεν θα επιτεθεί ξανά εάν επιτευχθεί ειρήνη στην περιοχή, οι υποστηρικτές του Κιέβου «πρώτα απ' όλα» χρειάζεται να «χτίσουν» τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας στο μέλλον.

Υπέρ της άρσης του «φρένου χρέους»

Ο κ. Σολτς τάχθηκε εκ νέου υπέρ της άρσης του «φρένου χρέους» με το σκεπτικό της «έκτακτης ανάγκης», προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο περαιτέρω εξοπλισμός των ενόπλων δυνάμεων και η στήριξη στη Ουκρανία.

Όπως είπε είναι σίγουρος ότι η μελλοντική ηγεσία της χώρας, που θα καθοριστεί στις εκλογές της 23ης Φεβρουαρίου, θα εφαρμόσει αυτές τις εξαιρέσεις για να χαλαρώσει το λεγόμενο φρένο χρέους.

Προέβλεψε επίσης ότι η μελλοντική κυβέρνηση της Γερμανίας θα μπορούσε να δημιουργήσει μια εξαίρεση για τις δαπάνες για την άμυνα και την ασφάλεια όταν βρεθεί αντιμέτωπη με το συνταγματικό όριο της χώρας για το ομοσπονδιακό δημόσιο χρέος.

Για να επιτευχθεί η πρόβλεψη του ΝΑΤΟ για αμυντικές δαπάνες στο 2% του ΑΕΠ, θα πρέπει, εξήγησε, να δαπανηθούν επιπλέον 30 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2028. «Αυτό δεν μπορεί να καλυφθεί από τον προϋπολογισμό και όποιος το ισχυρίζεται, δεν λέει την αλήθεια στους πολίτες», κατέληξε.

