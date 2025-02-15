Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα μπορούσε να μετατραπεί στο «Αφγανιστάν» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ισχυρίστηκε την Παρασκευή μιλώντας στον πρώην παρουσιαστή του Fox News, Τάκερ Κάρλσονο, ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, «μια σκληρή και δαπανηρή δέσμευση χωρίς διέξοδο».

Ο Όρμπαν αναφέρθηκε στη βοήθεια εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ που έχει ξοδέψει η ΕΕ για να βοηθήσει την Ουκρανία να αντισταθεί στην ευρείας κλίμακας εισβολή της Ρωσίας, την οποία ξεκίνησε η Μόσχα πριν από τρία χρόνια αυτόν τον μήνα.

«Εάν ο πρόεδρος [Ντόναλντ] Τραμπ δεν είναι σε θέση να βρει μια λύση, αυτός ο πόλεμος θα μπορούσε εύκολα να γίνει Αφγανιστάν για την Ευρωπαϊκή Ένωση», είπε ο Όρμπαν, αναφερόμενος στον 20ετή πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα της Κεντρικής Ασίας.

«Ατελείωτος πόλεμος, ατελείωτη σύγκρουση, καμία διέξοδος από τη σύγκρουση, τρώει ενέργεια, ανθρώπινες ζωές, χρήματα, τα πάντα», είπε ο Όρμπαν, συνεχίζοντας τη σύγκρισή του. «Καταστρέφοντας το πλαίσιο της κανονικής ζωής για την Ευρωπαϊκή Ένωση. … Είμαστε σε σοβαρό κίνδυνο».

Παράλληλα, υπερασπίστηκε τον εαυτό του ενάντια στις κατηγορίες ότι είναι σύμμαχος με τον Πούτιν. «Δεν είμαι άνθρωπος υπέρ του Πούτιν, είμαι ένας φιλοουγγρικός τύπος», είπε.

«Η δυσκολία είναι… πώς να πείσουμε τους Ρώσους να σταματήσουν τον πόλεμο ενώ οι Ρώσοι κερδίζουν», πρόσθεσε ο Όρμπαν. «Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα».

«Η καρδιά μου είναι με τους Ουκρανούς», είπε, «αλλά βρίσκονται σε μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο πρόβλημα» κατέληξε.

