Η Χαμάς απελευθέρωσε ακόμη 3 Ισραηλινούς ομήρους στο πλαίσιο της εκεχειρίας (Φωτογραφίες)

Έπειτα από μια δύσκολη εβδομάδα υπό το φόβο ότι η εκεχειρία θα καταρρεύσει, η Χαμάς παρέδωσε το πρωί του Σαββάτου ακόμη 3 Ισραηλινούς ομήρους

Όμηροι

Στα χέρια του Ερυθρού Σταυρού βρίσκονται οι τρεις Ισραηλινοί όμηροι που απελευθερώθηκαν σήμερα, Σάββατο από τη Χαμάς όπως είχε προγραμματιστεί βάση της συμφωνίας εκεχειρίας.

omhroi

Πρόκειται για τον 46χρονο Iair Horn, τον 36χρονο Αμερικανο-ισραηλινό Sagui Dekel Chen,, και τον 29χρονο Ρωσο-Ισραηλινό Alexandre (Sasha) Troufanov, οι οποίοι απελευθερώθηκαν έπειτα από 498 ημέρες αιχμαλωσίας.

Ομηροι γαζα

ΧΑΜΑΣ

Πλαισιωμένοι από βαριά οπλισμένα μέλη της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ, οι τρεις όμηροι οδηγήθηκαν σε μια εξέδρα που είχε στηθεί και τους ζητήθηκε να μιλήσουν στο μικρόφωνο. Από νωρίς δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι είχαν συγκεντρωθεί προκειμένου να παρακολουθήσουν την απελευθέρωσή τους.

Χαμάς

Οι τρεις όμηροι εμφανίστηκαν κρατώντας ο καθένας ένα «πιστοποιητικό απελευθέρωσης», καθώς και ένα κέντημα που δείχνει έναν χάρτη των διεκδικούμενων συνόρων της Παλαιστίνης.

Ο Ερυθρός Σταυρός παρέδωσε τους ομήρους στους IDF οι οποίοι στη συνέχεια ανέφεραν ότι οι 3 όμηροι έφθασαν στο Ισραήλ.

Ο Ρωσοϊσραηλινός Σάσα Τρουφάνοφ, ο Αμερικανοϊσραηλινός Σαγκί Ντέκελ-Χεν και ο Αργεντινοϊσραηλινός Ιαΐρ Χορν «διέσχισαν τα σύνορα με το ισραηλινό έδαφος» και μεταβαίνουν στο σημείο όπου θα συναντήσουν μέλη των οικογενειών τους, ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε σύντομη ανακοίνωσή του.

Ως αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα απελευθερώσει 369 Παλαιστίνιους κρατούμενους.

ομηροι

