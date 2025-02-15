Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα πως η Ουκρανία δεν θα δεχθεί ποτέ μια ειρηνευτική συμφωνία πίσω από την πλάτη της ή χωρίς συμμετοχή του Κιέβου, σε ένα έμμεσο μήνυμα προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ καθώς ο τελευταίος προσπαθεί να βάλει τέλος στον πόλεμο με τη Ρωσία.

Σε μια ομιλία στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια, ο Ζελένσκι κάλεσε επίσης την Ευρώπη να δημιουργήσει τον δικό της στρατό, απευθύνοντας έκκληση στους Ευρωπαίους ηγέτες να αποφασίσουν το δικό τους μέλλον και λέγοντας πως από μόνος του ο ουκρανικός στρατός δεν επαρκεί για την ασφάλειά τους.

«Η Ουκρανία δεν θα αποδεχθεί ποτέ συμφωνίες που θα γίνουν πίσω από την πλάτη μας ή χωρίς τη συμμετοχή μας. Και ο ίδιος κανόνας θα πρέπει να ισχύει για όλη την Ευρώπη», ανέφερε.

Ο Τραμπ είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν αυτή την εβδομάδα, την πρώτη ανάμεσα στους ηγέτες των ΗΠΑ και της Ρωσίας μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, και είπε πως εκείνος και ο Πούτιν αναμένουν πως θα συναντηθούν στο μέλλον, πιθανόν στη Σαουδική Αραβία.

Η Ουκρανία έχει πει κατ' επανάληψη πως θέλει, μαζί με τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, να καταστρώσει μια κοινή στρατηγική πριν από οποιαδήποτε συνάντηση Τραμπ-Πούτιν.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει αφήσει μέχρι τώρα την εντύπωση σε ορισμένους Ευρωπαίους συμμάχους ότι κάνει παραχωρήσεις στον Πούτιν εις βάρος της Ουκρανίας προτού να ξεκινήσουν οιεσδήποτε διαπραγματεύσεις, αν και δηλώσεις από ορισμένους ανώτατους αξιωματούχους των ΗΠΑ έχουν προκαλέσει σύγχυση.

Ο Ζελένσκι προέβλεψε πως το Κρεμλίνο θα προσπαθήσει να πείσει τον Τραμπ να συμμετάσχει στους ρωσικούς εορτασμούς της 9ης Μαΐου για το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στη Μόσχα κατά τους οποίους πραγματοποιείται κάθε χρόνο στρατιωτική παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία.

Ο Ζελένσκι είπε στη διάσκεψη ότι πιστεύει πως θα ήταν «επικίνδυνο» να συναντηθεί ο Τραμπ με τον Πούτιν προτού συναντηθεί ο ίδιος με τον Τραμπ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος διατύπωσε επίσης προειδοποιήσεις προς τους ηγέτες της Ευρώπης απευθύνοντάς τους το ρητορικό ερώτημα αν οι στρατοί τους θα ήταν έτοιμοι αν η Μόσχα εξαπέλυε μια ανοικτή επίθεση ή μια επίθεση «με ψεύτικη σημαία» («false-flag»), επίθεση που σχεδιάζεται έτσι ώστε να φαίνεται ότι διενεργείται από κάποιον άλλον από την ομάδα που είναι υπεύθυνη για αυτήν.

«Αν αυτός ο πόλεμος (Ουκρανίας-Ρωσίας) τελειώσει με τον λάθος τρόπο, εκείνος (ο Πούτιν) θα έχει πλέονασμα δοκιμασμένων στη μάχη στρατιωτών που δεν ξέρουν τίποτα άλλο από το να σκοτώνουν και να λεηλατούν», είπε, επικαλούμενος αναφορές των υπηρεσιών πληροφοριών σύμφωνα με τις οποίες η Ρωσία θα στείλει στρατεύματα στη Λευκορωσία το ερχόμενο καλοκαίρι.

«Και τώρα, καθώς πολεμάμε σε αυτόν τον πόλεμο και θέτουμε τς βάσεις για την ειρήνη και την ασφάλεια, πρέπει να οικοδομήσουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ευρώπης», είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Πηγή: skai.gr

