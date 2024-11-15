Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς κάλεσε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και να αποσύρει τα στρατεύματά του στην πρώτη τους τηλεφωνική επικοινωνία από το 2022 την Παρασκευή, τονίζοντας ότι η Γερμανία θα στηρίξει την Ουκρανία για όσο διάστημα χρειαστεί, δήλωσε εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης..

Ο Σολτς είπε επίσης στον Πούτιν ότι η Ρωσία πρέπει να προετοιμαστεί για διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία με στόχο την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Ο Σολτς είχε προηγουμένως μιλήσει τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον οποίο θα έχει ξανά συνομιλία μετά την επικοινωνία με τον Πούτιν, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Reuters, ο Ουκρανός πρόεδρος προειδοποίησε τον Γερμανό καγκελάριο ότι η επικοινωνία θα αποτελέσει πλεονέκτημα για τον Ρώσο πρόεδρο καθώς θα αποδυναμώσει το καθεστώς απομόνωσης και θα συνεχίσει τον πόλεμό του εναντίον της Ουκρανίας.

«Ο πρόεδρος Ζελένσκι είπε ότι αυτό θα βοηθήσει τον Πούτιν μόνο μειώνοντας την απομόνωσή του. Ο Πούτιν δεν θέλει πραγματική ειρήνη, θέλει διάλειμμα», είπε η πηγή στο Reuters.

Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τη γερμανική κυβέρνηση, ο Όλαφ Σολτς κατέστησε σαφές στον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι η ανάπτυξη βορειοκορεατών στρατιωτών στη Ρωσία για πολεμικές αποστολές κατά της Ουκρανίας αποτελεί σοβαρή κλιμάκωση και επέκταση της σύγκρουσης.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να διατηρήσουν τους διαύλους επικοινωνίας ανοιχτούς ενώ ο Σολτς θα ενημερώσει τους Ευρωπαίους συμμάχους και του ΝΑΤΟ για τις λεπτομέρειες της συνομιλίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.