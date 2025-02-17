Σολτς: «Πρόωρη η συζήτηση για τα ευρωπαϊκά στρατεύματα στην Ουκρανία»

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς επισήμανε τη Δευτέρα ότι οποιαδήποτε συζήτηση για συμμετοχή ευρωπαϊκών στρατευμάτων σε μια ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία είναι πρόωρη.



Σύμφωνα με τη Süddeutsche Zeitung ο Σολτς είπε ότι «δυστυχώς είμαστε ακόμη πολύ μακριά από εκείνη τη στιγμή», προσθέτοντας ότι «είναι απολύτως σαφές ότι ένας πολύ ισχυρός ουκρανικός στρατός, ακόμη και σε καιρό ειρήνης, πρέπει να βρίσκεται στον πυρήνα» κάθε λύσης.



Το Reuters αναφέρει ότι μίλησε επίσης για την ευρωπαϊκή ασφάλεια ευρύτερα, λέγοντας ότι η υποστήριξη της Ουκρανίας και του στρατού της θα είναι «ένα σπουδαίο καθήκον για την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και τους διεθνείς εταίρους της συμμαχίας».



«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη θα ξεπεράσει τις προκλήσεις του μέλλοντος με δυνατό και κυρίαρχο τρόπο και με το κεφάλι ψηλά», είπε ο Σολτς στους δημοσιογράφους στο περιθώριο μιας προεκλογικής εκστρατείας στο Κάσελ, ενόψει της αναχώρησής του για τη γαλλική πρωτεύουσα.

Μαδρίτη

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες δήλωσε από πλευράς του ότι είναι πολύ νωρίς για να συζητηθεί η ανάπτυξη στρατευμάτων στην Ουκρανία, καθώς θεωρεί ότι «πρέπει να προηγηθεί μια διαρκής ειρήνη».



Ο Αλμπάρες μίλησε στη Μαδρίτη ενόψει της έκτακτης συνόδου κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, που θα φιλοξενηθεί από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για τον πόλεμο της Ουκρανίας. Η σύνοδος κορυφής συγκλήθηκε αφού Αμερικανοί αξιωματούχοι διεμήνυσαν ότι η Ευρώπη δεν θα είχε κανένα ρόλο σε οποιεσδήποτε συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης.



Πηγή: skai.gr

