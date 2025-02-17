Στην Τουρκία αύριο ο Ζελένσκι κατόπιν πρόσκλησης του Ερντογάν

Στην Τουρκία θα βρεθεί την Τρίτη ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά από πρόσκληση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως δήλωσε τη Δευτέρα ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας.

Σε δήλωσή του στο X, ο Φαχρετίν Αλτούν δήλωσε ότι ο Ζελένσκι και ο Ερντογάν θα συζητήσουν τρόπους βελτίωσης της συνεργασίας και των διμερών δεσμών, τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία καθώς και περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα.

Η επίσκεψη του Ζελένσκι στην Τουρκία θα συμπέσει με τις συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών την Τρίτη στη Σαουδική Αραβία, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και την αποκατάσταση των σχέσεων Ρωσίας-ΗΠΑ.



Πηγή: skai.gr

